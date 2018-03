Torneo Anual: otra suspensión

El telón de la primera fecha se iba a correr este viernes con el encuentro que iban a protagonizar Villa Primavera y Deportivo Unión en el estadio de la Liga Salteña, pero finalmente por disposición de la Policía de Salta la jornada inaugural del Anual debe ser reprogramada.

En principio esta primera fecha se reanudaría el viernes 6 de abril aunque habrá que esperar por la confirmación del comité ejecutivo de la Liga Salteña la próxima semana.

Con respecto a la forma de disputa, habrá una primera ronda, una zona campeonato, una reválida y luego play-offs.

Se jugará una primera fase todos contra todos entre los 17 equipos participantes, a 17 fechas, por suma de puntos. Al finalizar la fase los diez mejores ubicados clasificarán a la zona campeonato o decagonal; mientras que los siete últimos pasarán a jugar la fase reválida o heptagonal.

El decagonal será un minitorneo de nueve fechas que jugarán todos contra todos, a una sola rueda, por suma de puntos; idéntico formato tendrá la reválida, con siete fechas. Al finalizar ambas etapas se confeccionará una tabla general de puntos donde los equipos del decagonal ocuparán las posiciones del 1º al 10º; mientras que los de la reválida se ubicarán del 11º al 17º.

Los cuatro mejores del decagonal se saltearán una instancia y clasificarán a la cuarta fase (o cuartos de final), mientras que luego se jugarán play-off, hasta la final para definir al campeón.

El fixture:

Fecha 1

Atlas vs. Libertad

Juventud vs. Pellegrini

San Antonio vs. Gimnasia

Primavera vs. Unión

Sanidad vs. Cachorros

San Martín vs. Mitre

San Fco. vs. C. Norte

Peñarol vs. Atl. Salta

Libre: Argentinos

Fecha 2

Atl. Salta vs. San Fco.

C. Norte vs. San Martín

Mitre vs. Sanidad

Cachorros vs. Primavera

Unión vs. San Antonio

Gimnasia vs. Juventud

Pellegrini vs. Atlas

Libertad vs. Argentinos

Libre: Peñarol

Fecha 3

Argentinos vs. Pellegrini

Atlas vs. Gimnasia

Juventud vs. Unión

San Antonio vs. Cachorros

Primavera vs. Mitre

Sanidad vs. C. Norte

San Martín vs. Atl. Salta

San Fco. vs. Peñarol

Libre: Libertad

Fecha 4

Peñarol vs. San Martín

Atl. Salta vs. Sanidad

C. Norte vs. Primavera

Mitre vs. San Antonio

Cachorros vs. Juventud

Unión vs. Atlas

Gimnasia vs. Argentinos

Pellegrini vs. Libertad

Libre: San Francisco

Fecha 5

Libertad vs. Gimnasia

Argentinos vs. Unión

Atlas vs. Cachorros

Juventud vs. Mitre

San Antonio vs. C. Norte

Primavera vs. Atl. Salta

Sanidad vs. Peñarol

San Martín vs. San Fco.

Libre: Pellegrini

Fecha 6

San Fco. vs. Sanidad

Peñarol vs. Primavera

Atl. Salta vs. San Antonio

C. Norte vs. Juventud

Mitre vs. Atlas

Cachorros vs. Argentinos

Unión vs. Libertad

Gimnasia vs. Pellegrini

Libre: San Martín

Fecha 7

Pellegrini vs. Unión

Libertad vs. Cachorros

Argentinos vs. Mitre

Atlas vs. C. Norte

Juventud vs. Atl. Salta

San Antonio vs. Peñarol

Primavera vs. San Fco.

Sanidad vs. San Martín

Libre: Gimnasia

Fecha 8

San Martín vs. Primavera

San Fco. vs. San Antonio

Peñarol vs. Juventud

Atl. Salta vs. Atlas

C. Norte vs. Argentinos

Mitre vs. Libertad

Cachorros vs. Pellegrini

Unión vs. Gimnasia

Libre: Sanidad

Fecha 9

Gimnasia vs. Cachorros

Pellegrini vs. Mitre

Libertad vs. C. Norte

Argentinos vs. Atl. Salta

Atlas vs. Peñarol

Juventud vs. San Fco.

San Antonio vs. San Martín

Primavera vs. Sanidad

Libre: Unión

Fecha 10

Sanidad vs. San Antonio

San Martín vs. Juventud

San Fco. vs. Atlas

Peñarol vs. Argentinos

Atl. Salta vs. Libertad

C. Norte vs. Pellegrini

Mitre vs. Gimnasia

Cachorros vs. Unión

Libre: Primavera

Fecha 11

Unión vs. Mitre

Gimnasia vs. C. Norte

Pellegrini vs. Atl. Salta

Libertad vs. Peñarol

Argentinos vs. San Fco.

Atlas vs. San Martín

Juventud vs. Sanidad

San Antonio vs. Primavera

Libre: Cachorros

Fecha 12

Primavera vs. Juventud

Sanidad vs. Atlas

San Martín vs. Argentinos

San Fco. vs. Libertad

Peñarol vs. Pellegrini

Atl. Salta vs. Gimnasia

C. Norte vs. Unión

Mitre vs. Cachorros

Libre: San Antonio

Fecha 13

Cachorros vs. C. Norte

Unión vs. Atl. Salta

Gimnasia vs. Peñarol

Pellegrini vs. San Fco.

Libertad vs. San Martín

Argentinos vs. Sanidad

Atlas vs. Primavera

Juventud vs. S. Antonio

Libre: Mitre

Fecha 14

San Antonio vs. Atlas

Primavera vs. Argentinos

Sanidad vs. Libertad

San Martín vs. Pellegrini

San Fco. vs. Gimnasia

Peñarol vs. Unión

Atl. Salta vs. Cachorros

C. Norte vs. Mitre

Libre: Juventud

Fecha 15

Mitre vs. Atl. Salta

Cachorros vs. Peñarol

Unión vs. San Fco.

Gimnasia vs. San Martín

Pellegrini vs. Sanidad

Libertad vs. Primavera

Argentinos vs. S. Antonio

Atlas vs. Juventud

Libre: C. Norte

Fecha 16

Juventud vs. Argentinos

San Antonio vs. Libertad

Primavera vs. Pellegrini

Sanidad vs. Gimnasia

San Martín vs. Unión

San Fco. vs. Cachorros

Peñarol vs. Mitre

Atl. Salta vs. C. Norte

Libre: Atlas

Fecha 17

C. Norte vs. Peñarol

Mitre vs. San Fco.

Cachorros vs. San Martín

Unión vs. Sanidad

Gimnasia vs. Primavera

Pellegrini vs. S. Antonio

Libertad vs. Juventud

Argentinos vs. Atlas

Libre: Atl. Salta