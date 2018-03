Sustancia Mercadito, la feria que fusiona arte y diseño gráfico

María de los Ángeles Rojas

espectaculos@eltribuno .com.ar

Los espacios en blanco no espantan a los creativos. De hecho, ellos están habituados a la nada. En cada hoja que se les presenta a diario enfrentan la nada e inventan microuniversos, tejen puentes “hacia el infinito” con otros hacedores, con tópicos e historias que les moldearon los ánimos y los afectos e incluso los destinaron a una vocación.

El espacio, entonces, es siempre un desafío para generar algo, y en la realidad, fuera de los márgenes del lienzo y el papel, se vuelve para los creativos una chance de reunirse entre ellos y con el público.

Así surgió Sustancia, el mercadito gráfico editorial cuya quinta edición se realizó el 17 de marzo por la tarde en Hostel Esperanto (Rivadavia 320). Allí, entre banners y banderas, se dispusieron estands de venta y exhibición de prints, postales, stickers, pinturas, parches, libros y fanzines.

En noviembre del año pasado le surgió la idea a la diseñadora gráfica Araceli Aguirre (23). “Venía participando con mis ilustraciones en distintos formatos, a modo de feria, en varios eventos que se realizaban y veía que siempre éramos los mismos. Sin embargo, por las redes sociales veía que había otros artistas jóvenes que solo mostraban sus obras por allí y me pareció que era el momento de otorgarles un espacio a ellos, a quienes no conocía aún”, describió Araceli.

La idea se estructuró en una propuesta con el acompañamiento de los diseñadores gráficos e ilustradores Martín Mauricio Molina y Agostina Merluzzi, del estudio La Corzuela, y Luisina Moiraghi.

Las cinco ediciones se realizaron en distintos lugares. “Se viene dando así porque queremos conseguir espacios cada vez más grandes. Todos los meses se suman artistas y queremos que estén cómodos. En Esperanto Hostel dispusimos varios ambientes y logramos que los asistentes pudieran ver los trabajos cómodamente”, detalló. Añadió que Sustancia ofició de sitio independiente para los artistas gráficos y las editoriales. “Pudimos salir de los círculos elitistas tan conformados y a los cuales tanto nos cuesta acceder a los emergentes”, definió Araceli. Entre los pasillos de Sustancia se percibe una tendencia hacia la producción de objetos de autor, al trabajo integrado entre gráficos, guionistas y dibujantes.

Hace unos tres años que Araceli hace ilustraciones bajo el seudónimo de Arita La Huerfanita. “Ahora empecé a plasmarlas en distintos formatos, tales como postales, stickers, tatuajes temporales, parches para la ropa, pins, pósteres y pegatinas. Apunto a buscar otros formatos y crecer. Están en proyección remeras, mochilas y cuadernos”, anticipó.

Agregó que la convocatoria está abierta para producciones originales gráficas (ilustración y dibujo, historieta, lettering y fotografía en pequeños formatos) y editoriales (contenido original, historieta/cómic, fanzines, libros y colecciones de temas específicos). El contacto se establece a través de la página de Face y la cuenta de Instagram Sustancia Mercadito.

Uno de los expositores es Ismael Gudiño (34). Él nació en Las Varillas (Córdoba), pero a los 7 años se radicó en Salta junto a su familia. Al terminar sus estudios secundarios, sin computadora ni la posibilidad de migrar para estudiar diseño gráfico eligió el camino de autoeducarse. En aquel momento iba a bibliotecas y museos porque el uso de internet no estaba generalizado, consumía libros, dibujaba y hacía cursos asociados al diseño. Toda su vida siguió los preceptos de innovar, arriesgarse y comunicar como cuando se transformó en un artista “viral” por haber intervenido los vasos de Starbucks en un local de Bolivia con una lapicera indeleble o cuando pintó a mano los sillones ecológicos hechos con neumáticos desechados de la marca Sushi. Puesto a analizar el rubro en Salta dice que ve más espacio para el arte que años atrás. “Hoy la ilustración está mejor vista que cuando me inicié, que estaba solo y era un friki. Incluso los clientes antes veían la ilustración como algo raro. ‘Mmm... ¿dibujitos? Metamos una foto’, te decían. Por eso empecé trabajando en Bolivia, EEUU, Dubái, Italia, España”, comentó. Milo Lockett, Pablo Picasso, Romero Britto y Jean Dubuffet son algunos de los artistas que admira y con quienes siente conexión. Actualmente Ismael tiene con un socio un estudio de diseño de publicidad. Él cree en un arte con el que se puede interactuar en todo momento, no solo cuando se predispone la mirada a la contemplación de una pared. “Me gustaría que la gente tenga acceso al arte aunque sea repetido, que en una taza tenga una pieza de arte que pueda adquirir y no que lo vea en los museos”, definió. Y su presencia en Sustancia es una muestra de este camino que eligió para sí y que ahora anda acompañado de colegas.

La primera mujer en hacer historieta a nivel profesional

Eleonora Kortsarz expone en Sustancia Mercadito.

™Sin dudas una de las mesas más atrayentes en colorido y virtuosismo -pero también porque tocaba fibras íntimas de la memoria para quienes gustan de la cultura pop- es la de Eleonora Kortsarz (43). Postales, stickers y anotadores sobresalían dispuestos con prolijidad en su estand de Sustancia Mercadito. Eleonora reversiona personajes clásicos y de series y filmes como He-Man, Juego de Tronos, David Bowie y Alicia en el País de las Maravillas. Además de estos prints también tenía a la venta ejemplares de la revista Clítoris, la publicación cuyos ejes son la trata de personas, la identidad de género, la violencia de género y el feminismo activo.

En la carrera de Eleonora existen varios hitos por los que es reconocida en el ambiente de la historieta. Como artista de cómics publicó su trabajo en Argentina (Supercake, revista Clítoris, MxM), Brasil (Front), Inglaterra (Empirical Majesty), España (Vidas prestadas, R.I.P. Culebra, WWF) y Estados Unidos (Fears, The Almighties, Killing The Habit, Great Power, Golem y Fayth 91 entre otros). “Cuando fui por primera vez a Sustancia me sorprendí muchísimo. Es uno de los eventos más interesantes entre los que surgieron en Salta, no solo por su periodicidad y por el hecho de hacerlo siempre en distintos lugares, sino porque la gente que está participando tiene un nivel muy alto, muy diverso”, destacó. Ella, que actualmente trabaja para las editoriales Telltale Productions, Actuality Press y Faythstudios, está considerada la primera mujer en dedicarse profesionalmente al rubro en la provincia. “Los hombres tienen muy naturalizada la historieta como ámbito de ellos y les cuesta aceptar que sos mujer y podés dibujar de esa manera. Sin embargo, hay otro entendimiento que aquel que dictaminó durante muchos años que la historieta era exclusiva de los hombres”, evaluó. Añadió que deliberadamente diseña personajes femeninos fuertes para contrarrestar ese pensamiento. “Una soldado, una piloto, una guerrera del futuro, que si bien aparecen en distintas historietas las hago para mostrar en conjunto no sé si decir el poder femenino, sino que no hay profesiones que no podamos desempeñar perfectamente”, detalló. También desmitificó que el trazo de mujer tuviera un diferencial. “A mí nunca me dijeron que fuera tan buena como un hombre, aunque sí a Patricia Breccia. Me han dicho que tengo un trazo masculino, con energía y fuerza, e inmediatamente lo interpretan como masculino, y esto es justamente con lo que yo quiero romper, porque la energía también es femenina”, comentó. Eleonora creó Oso Ruso Ediciones con la que editó Feminazi, una antología de sus historietas feministas. “Lo primero que tuve que enfrentar es la invisibilización. Pero ahora surgieron muchas mujeres historietistas ”, celebró.

Algunos trabajos

Ilustró los libros “Juego de señora”, de Clara Anich, y “El aire estaba quieto” y “Hain, el mundo ona en poesía e historieta”, de Carlos Aldazábal.

Expuso en el Festival Internacional do Quadrinho (Brasil), en la Brístol Cómic Expo de UK, la Hero Bot Con y la Canandaigua Cómic Con de Nueva York.

Realizó el story board del cortometraje “Cuchi” de Emmanuel Moscoso, ganador del concurso “Historias breves” del Incaa.