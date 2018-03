El terrible bullying que sufre una chica de 13 años: Le piden que se haga daño, que se mate

El caso fue denunciado ante la Justicia de Formosa y la adolescente se presentó a declarar. No se conoce quiénes la acosan pero su entorno está preocupado por su vida.

Una adolescente de 13 años sufre bullying extremo y su madre teme por su vida. El caso ocurre en el Barrio Juan Manuel de Rozas, en Formosa. Los mensajes contienen un alto nivel de violencia y amenaza. “No hay un día en que no reciba, por medio de las redes sociales o por su celular, agresiones incitándola a que se haga daño y envíe las fotos. En uno de los últimos mensajes le pidieron que termine con su vida el día de hoy. Ya sufrió varios ataques”, aseguró la tutora Tita Cortés.

“Viene sufriendo desde septiembre del año pasado en forma constante todos los meses hasta el día martes. La estoy acompañando a ella y a la madre porque sigue recibiendo las amenazas, le piden que se mate y le dicen que es un estorbo para la humanidad. Es una situación terrible, que trauma a la niña”, sostuvo la tutora quien explicó que no está claro quién y por qué acosan a la menor.

“Inventa nombres, se cambia de perfiles y el mensaje es directo, que ella no merece vivir, que no merece estar con esta humanidad, que se debe matar, la amenazaron varias veces”, sumó.

El texto, en el que se menciona el nombre de la menor fue replicado sin ocultar la identidad con el fin de mostrar que el caso existe y que están urgidos en tener una respuesta.

La víctima de bullying es una chica responsable, estudiosa, comprometida y frontal, pero ante esta situación su ánimo decayó. De todas maneras se presenta a declarar ante la Justicia y su madre celebró su valentía por las redes sociales pese que ya no es la misma joven alegre. “Se la nota agresiva. Ahora lo que la mamá me dice es que ya le está afectando la salud. Pasó a tercer año de la Epes 77 del barrio Juan Manuel de Rosas, sigue con los mismos compañeritos y se conocen todos. Es difícil evitar el tema y no puede estar bien”, añadió Cortés.

Lo grave es que el acosador es alguien cercano debido al nivel de información que conoce. El que la amenaza sabe que cambió la directora del colegio, inclusive sabe cuando se queda sola. La mamá se ocupó de sacarle su Netbook para que no tenga contacto con las redes sociales y sus compañeros de escuela eran quienes la notificaban de los nuevos mensajes.

La familia y los amigos de la joven están preocupados por su vida y quieren advertir el caso por si se repite en otro estudiante. “Pedimos ayuda a todo el mundo porque es muy grave lo que está pasando, hoy le pasa a esta niña y mañana le puede pasar a otra más. Apelo a la sensibilidad de los magistrados para que se investigue lo más pronto posible”, finalizó.