Nora Cortiñas: “Es la expresión del fachismo que no queremos en el país”

Tras la polémica que se generó en Salta por borrar los pañuelos que habían sido pintados en plaza Belgrano el 24 de Marzo pasado, Nora Cortiñas, referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se pronunció sobre lo sucedido en Salta y según dijo en varios otros lugares del país.

“Desde Madres de Plaza de Mayo estamos preocupados por la situación del país que es complicada”“Creo que está a las claras que siguen una política marcada por el presidente de la República en detrimento del Pueblo”. En diálogo con Radio Salta Cortinas defendió el símbolo que representa a los 30 mil ciudadanos desaparecidos. “En otros lugares pasa lo misma, algunos intendentes mandaron a tapar pañuelos”. “Creemos que la gesta se parece a la lucha de nuestros hijos, lo que pasó el lunes fue una afrenta a la lucha por los derechos humanos”.

“Desde luego nos representan, tapar un símbolo que representa a 30 mil ciudadanos, me parece que es un acto para repudiar y rechazar”

“Todas las madres no pertenecemos al grupo de Hebe de Bonaffini y tenemos diferencias desde hace 40 años, la gente sabe como es la historia, la lucha es muy fuerte por la memoria la verdad y la justicia”

“Me duele esto porque es la expresión del fachismo que no queremos en el país”, finalizó Cortiñas