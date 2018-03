A los 14 años se ofreció a cuidar niños para seguir compitiendo

Su padre es albañil y su mamá costurera y empleada doméstica. Como a muchos, a esta familia del barrio San Pantaleón, le cuesta llegar a fin de mes, ante la difícil situación económica que atraviesa el país.

Facundo Samuel Condorí, tiene 14 años y desde hace un año practica natación. Descubrió un gran talento y amor por el deporte acuático en el balneario municipal. Y ya tuvo importantes logros, dado que en su última competencia obtuvo cinco medallas, que correspondieron a cuatro primeros puestos y un segundo, en distintas modalidades.

Pero como su familia es humilde y con esfuerzo paga mensualmente el natatorio privado "Aqua", al que concurre, tuvo una iniciativa, que sin pensarlo, provocó una revolución a nivel de las redes sociales en el sur provincial.

Facundo, con sus tan solo 14 años, se ofreció a través e Facebook a cuidar bebés para obtener dinero para costear los gastos de la práctica de ese deporte. Inmediatamente, vecinos, autoridades, instituciones y medios de comunicación iniciaron campañas solidarias y comenzaron a recaudar fondos para que el chico pueda participar de su próxima competencia, que se desarrollará en Santiago del Estero.

Funcionarios de la comuna recibieron a Facundo y se comprometieron a ayudarlo.

El adolescente concurre al tercer año de la escuela de comercio José Manuel Estrada y se convirtió en un ejemplo para la juventud, amenazada como se encuentra, en todos los estamentos, por los flagelos del alcohol y las drogas.

"Yo no me esperaba todo esto. Yo hice una publicación en diciembre, donde me ofrecía a cuidar bebés porque todos salen en esas fechas y necesitaba dinero para seguir practicando natación", dijo Facundo, muy sorprendido por la requisitoria periodística.

"Al parecer, alguien compartió nuevamente la publicación y los medios se enteraron de esto y comenzaron a preguntarme. Lo que pasa es que yo

le ayudo a mis padres cuidando a mi hermanita que tiene seis años. Le cambio los pañales y la alimento, por eso tengo experiencia en cuidar bebés y me ofrecí porque realmente lo quiero hacer y lo necesito", dijo el chico con naturalidad.

Facundo comenzó a practicar natación hace tan solo un año, yendo a la colonia de vacaciones que funciona en el balneario municipal. Luego continuó en la pileta de "Aqua", donde recibe un fuerte apoyo de su entrenador, Gustavo Pérez y de todos los que practican el deporte en ese lugar.

Un logro importante

El pasado 17 de marzo, en una competencia que se desarrolló en el club Gimnasia y Tiro de Salta, el metanense logró ganar cinco medallas. Cuatro fueron primeros puestos, en estilo pecho, combinado, espalda y 50 metros croll, y además obtuvo un segundo lugar en 100 metros croll, dejando sorprendidos a todos.

"Me encantaría ser un nadador profesional y participar en olimpíadas y certámenes internacionales como Michael Phelps, pero también quiero ser asistente social. Me gusta el deporte, la natación es muy completa y jamás pensé que iba a tener estos logros tan pronto", dijo Facundo.

"Yo no sabía que iba a pasar esto por la publicación que hice. Pienso que las drogas y el alcohol son malos y hacen muchos daño a los chicos. Yo les digo que hagan deportes y que estudien si ocupan el tiempo en cosas buenas jamás van a caer en eso", destacó con seguridad el adolescente.

Ya cuenta con el apoyo de la Municipalidad local

Luego de la viralización en las redes sociales, Facundo Condorí fue invitado a la Municipalidad de Metán para conversar con algunos funcionarios. Allí el coordinador de intendencia, Alejandro Etchart, junto al secretario de Gobierno, Javier Reynoso, y el director de Deportes, Esteban Espeche, recibieron en el despacho al joven deportista local y gran promesa a nivel nacional Facundo Condorí.

En la reunión Facundo les planteó a los secretarios que tiene algunas dificultades económicas para seguir entrenando y participando de los diferentes campeonatos de natación que se desarrollan en distintas provincias, como es costumbre.

Los funcionarios municipales, por su parte, le explicaron al deportista que la intención del intendente Fernando Romeri es apoyarlo para que siga creciendo dentro de la disciplina que practica, por lo que las autoridades presentes en la reunión se comprometieron, de parte de la Municipalidad, a ayudarlo económicamente durante el año para que siga realizando sus prácticas de natación bajo la supervisión de un profesor y otra ayuda pautada en el momento.

El próximo compromiso del deportista es en abril, en Santiago del Estero y su asistencia ya parece asegurada.