Castiella: "Si esto se hace así no dará ninguna certeza"

En diálogo con El Tribuno, el abogado Pedro García Castiella, letrado querellante de la familia Cash, se manifestó molesto por el tratamiento que se está realizando en un tema tan sensible como el de la diseñadora María Cash, desaparecida el 8 de julio de 2011 en Salta. El Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) informó ayer sobre la realización del cotejo de ADN efectuado con los restos óseos hallados en Bolivia, sin embargo el letrado salteño apuntó desconocer la intervención del CIF -además de no recibir notificación alguna desde el Juzgado Federal-. "Llegó una información sobre un cotejo genético pero no es lo que pidió la querella", afirmó Castiella.

En su momento el abogado querellante manifestó acerca de lo solicitado en el tema, "queremos tener la cadena de ADN que se hizo en el vecino país, pero a nosotros nos interesaría tener una muestra para que el ADN se haga aquí". Nada de lo expresado por el doctor se llevó a cabo, "pedimos el estudio de una muestra genética en Buenos Aires, junto al equipo de Antropología Forense que es muy distinto a comparar papeles que es lo que hará el CIF aparentemente".

Siguiendo el razonamiento del doctor, si las valiosas pruebas hubieran sido analizadas por el prestigioso y mundialmente conocido equipo Argentino de Antropología Forense, la certeza sobre el resultado podría ser "absoluta". Sin embargo, "para la querella si esto se hace así no dará ningún tipo de certeza porque no es lo que se pidió". Castiella indicó tener "entendido y respetando las jurisdicciones y los trabajos hechos en Bolivia, que el avance tecnológico y científico de Argentina tiene mayor precisión y cuidado que el que pudiera hacerse en el vecino país. Hasta el momento no tenemos ninguna certeza de cómo hicieron los estudios en Bolivia".

Relación diplomática

La querella de la familia de María Cash insistió en que la única forma de tener "una certeza es a través de la realización de un estudio de ADN serio con una partícula genética, un pedacito, que se haga en Argentina. No que nos manden una cadena que no sabemos cómo la hicieron ni tampoco sirve que la comparen acá porque no dará ninguna certeza ni tranquilidad".

Acerca de la relación diplomática en cuestión el letrado dijo que "es muy compleja y excesivamente burocrática". "En la Paz -Bolivia- tienen más de un cráneo NN, por eso y otros motivos solicitamos la intervención del equipo de antropólogos reconocidos, y nos mandaron un papel donde está la cadena genérica que no sabemos de qué cráneo será ni qué tipo de trabajo realizaron en el mismo".

El hallazgo

Cuatro meses después de la desaparición de la joven diseñadora encontraron restos óseos en Oruro, Bolivia. Según fuentes cercanas al diario, la sonrisa y las medidas faciales contienen alguna similitud con María Cash. El hecho volvió a encender luces de esperanza en una familia y un entorno castigado por la incertidumbre creada desde hace casi siete meses. El cráneo fue encontrado al costado de la ruta cerca de Oruro.

La información oficial

Tras el acuerdo del Ministerio Público Fiscal de Salta y el de la Nación, el fiscal Federal Eduardo Villaba solicitó al CIF ayuda para cotejar el ADN. Luego del hallazgo en Oruro, la Fiscalía Federal tramitó ingresar el perfil genético a los fines de cotejarlo con los padres de María Cash. El Instituto de Investigaciones Forenses de Bolivia se encargó de obtener una muestra de sangre de los restos óseos hallados en Oruro, y determinó el perfil genético (ADN). Pidieron también un posible vínculo filiatorio entre ambas partes.