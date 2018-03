Impiden el movimiento de ganado en ruta nacional 9

Productores ganaderos de la zona de La Caldera, al norte del Valle de Lerma, se manifestaron indignados por una medida restrictiva que les impide el movimiento de ganado en la ruta nacional 9 y que incrementa las asimetrías y las desventajas competitivas en la producción.

Según lo que expresaron los productores, el órgano de aplicación de la medida emanada por Vialidad de la Nación es la Policía Vial de la Provincia, que se mantiene inflexible e impide el tránsito de camiones con acoplado y ganado en pie, pero hace la vista gorda ante el transporte de áridos y otras cargas de grandes dimensiones.

"No miden con la misma vara. La Policía nos detiene y habla de una resolución de Vialidad que nos prohíbe la circulación, pero no quieren mostrar ese documento", aseguró uno de los productores en contacto con El Tribuno.

Los ganaderos intentaron comunicarse con responsables de Vialidad de la Nación para que alguien escuche sus reclamos.

Pidieron una reunión con el jefe del V Distrito, Hugo de la Fuente, pero ni siquiera los recibió. Intentaron por el lado de la Policía con Diego Figallo, director de Seguridad Vial, quien les prometio tener una respuesta para los próximos días.

También hablaron con el intendente de La Caldera, Daniel Escalera, quien también les acercó el compromiso de gestionar una salida al problema, sobre todo por las fuentes de trabajo que genera la actividad.

"La resolución se comenzó a aplicar desde diciembre del año pasado y al principio Escalera pudo lograr alguna flexibilidad en la medida, pero ahora es imposible y nosotros necesitamos mover el ganado", manifestó otro productor.

"Lo extraño es que a mí me mostraron la supuesta resolución, pero no me dejaron sacar una foto para saber de qué se trata esta medida perjudicial".

Según la prohibición de la Policía, no pueden circular los camiones con acoplado y ganado en pie con lo cual deben dejar el acoplado en el puente del río Wierna y transportar los animales en un chasis hasta completar la carga total, lo cual les puede encarecer hasta diez veces los costos de transporte en esa zona, transformando en inviable a la actividad.

Los productores aclaran que no todos se ven afectados por la medida, ya que algunos tienen salidas por sus fincas hacia Monterrico en Jujuy o hacia El Bordo, Gemes, con lo cual pueden evitar la restricción. Pero existe un grupo de ganaderos que genera mano de obra y que quiere mantener su actividad. También hay pastajeros que se ven seriamente afectados por esta medida.

Los productores destacan que ofrecieron alternativas para garantizar la seguridad. "Les dijimos que vamos a acompañar con balizas a los camiones en el trayecto desde La Caldera hasta el puente del río Wierna, pero no quieren saber nada. No tenemos ninguna salida", expresaron.