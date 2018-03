Pinky, internada para rehabilitarla de su sedentarismo

Poco se sabe de Pinky en el último tiempo. Alejada totalmente de los medios, la última noticia vinculada a la conductora data del año pasado, y tiene que ver con su decisión de vender unas 60 piezas de arte de su departamento en Palermo, debido a una situación personal complicada.

Lo cierto es que Lidia Elsa Satragno (82), tal es su verdadero nombre, adoptó una vida muy sedentaria que le provocó algunos problemas motrices. Por ese motivo, desde el viernes pasado se encuentra en un geriátrico de Palermo.

La famosa periodista, conductora y actriz tenía problemas para caminar por sus propios medios y fue su amigo y colega Cacho Fontana quien le recomendó trasladarse a la residencia donde él mismo se está rehabilitando, según contaron en el ciclo Confrontados.

Pinky y Cacho Fontana condujeron juntos el programa 24 horas por Malvinas, un ciclo emitido el 8 de mayo de 1982 para recaudar fondos para los soldados que estaban en las islas. En aquella oportunidad participaron figuras de la talla de Susana Giménez, Diego Maradona, Daniel Passarella, Arturo Puig, Andrea del Boca, Jorge Porcel y Ricardo Darín, entre otros. Ahora, viven en el mismo lugar y mantienen una relación de mutuo afecto.



Ana Laura Román, panelista del ciclo, contó que se juntó con Pinky en la residencia y que la notó de buen ánimo: “Va a estar un tiempo allí hasta que pueda moverse por sí sola. La vi bien pero hablaba muy bajo, a pesar del vozarrón tan impresionante que siempre tuvo. Es increíble la cara que tiene: es de porcelana, no tiene arrugas. Y estaba maquillada, coqueta, eso no se pierde nunca”.

Raquel, la hermana de Pinky, confirmó que la conductora se encuentra en el geriátrico: “Costó mucho convencerla. La idea fue de Salvador (dueño de la residencia y amigo de ella) y de Cacho Fontana. Le propusieron hacer una rehabilitación porque era una lástima que pasara la vida postrada. Ella obviamente decía ‘más adelante, lo voy a pensar’. Así que me tuve que poner en el papel de hermana fuerte. Menos mal que yo estaba en el momento de la reunión”.

“Ella siempre tuvo esa debilidad por la pantalla de la televisión. Cuando era joven también: volvía de trabajar y se instalaba a mirar televisión. Para ella es un vicio: siempre está acostada y eso te debilita mucho”, reveló.