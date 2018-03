Urtubey sobre el incidente en la UNSa: “No es la forma de expresarse, la violencia no conduce a nada”

El gobernador Juan Manuel Urtubey habló sobre el mal momento vivido ayer por la noche cuando de manera violenta fue increpado por un grupo de estudiantes de la UNSa. A los gritos, los jóvenes le exigieron al gobernador el boleto estudiantil libre al considerar que con la nueva reglamentación se ven seriamente perjudicados. Recordemos que desde la Autoridad Metropolitana de Transportes se remarcó que los 100 pasajes que recibe cada estudiante por mes son más que suficientes. La normativa fue dictada tras detectar una serie de irregularidades por el uso abusivo del mismo.

Ayer por la noche estudiantes increparon al gobernador y le pidieron el paso libre del boleto estudiantil

Violencia

“No tiene justificación lo que hicieron, sea el Gobernador o sea quien sea, la gente piensa que con violencia puede conseguir cosas y que esa es la forma de expresarse, pero no es así, no conduce a nada”,indicó Urtubey al ser consultado por Multivisión. “Hablamos como media hora, pero lo que querían era la agresión física y ahí ya no se puede hablar más y te tenés que ir”, agregó el gobernador que también recibió golpes en el vehículo particular en el que se desplazaba.

Por su parte el rector de la UNSa, Víctor Claros también repudió lo sucedido. “Estas son cuestiones que no se puede dejar”, manifestó.