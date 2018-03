Polémica por una entrevista al papa Francisco: "El infierno no existe"

"No existe un infierno en el que sufren las almas de los pecadores para toda la eternidad", aseguró el Papa Francisco en una entrevista que el jueves generaba dudas y polémica. Tras la muerte, las almas de las personas que se arrepienten reciben el perdón de Dios y se suman a quienes lo contemplan, pero "aquellos que no se arrepienten y por tanto no pueden ser perdonados, desaparecen", afirmó el Pontífice argentino, según publicó el diario italiano La Repubblica.

"El infierno no existe; lo que existe es la desaparición de las almas pecadoras", añadió en una serie de declaraciones que podrían irritar a los sectores más conservadores de la Iglesia católica.

El Papa fue entrevistado por Eugenio Scalfari, un veterano periodista italiano que se proclama ateo pero suele reflexionar sobre la fe y la religión y tiene acceso al líder religioso.

Sin embargo, en el pasado la veracidad de algunas de las citas del periodista ha sido cuestionada, sobre todo porque Scalfari, de 93 años, admitió que nunca graba sus entrevistas. Pese a ello, el Vaticano no ha protestado por su trabajo y Francisco sigue dándole entrevistas.

En esta ocasión, la Oficina de Prensa de la Santa Sede se apuró a decir que lo publicado por Scalfari “es el resultado de su reconstrucción” de una "reunión privada" con el Papa, y que no se trata de “palabras textuales”.

Según la agencia católica ACI Prensa, las declaraciones citadas por Scalfari "se contradicen con repetidas exhortaciones del Papa Francisco a no caer en las mentiras del demonio, e incluso explicaciones de qué es el infierno".

Hace 5 años, en uno de sus primeros tiempos pascuales como papa, Francisco había afirmado que Cristo pasó "a través de la muerte y el infierno". Y en el tradicional Angelus de 2014, el pontífice rezaba para que nadie "vaya perdido en el fuego eterno del infierno" donde no puede haber más arrepentimiento".

El comunicado

El Santo Padre Francisco recibió recientemente al fundador del periódico La Repubblica en una reunión privada con motivo de la Pascua, sin darle ninguna entrevista. Lo que informa el autor en el artículo de hoy es el resultado de su reconstrucción, en la que no se citan las palabras textuales pronunciadas por el Papa. Por lo tanto, ninguna cita del artículo antes mencionado debe considerarse una transcripción fiel de las palabras del Santo Padre.​

Las actividades de Semana Santa

El Papa tiene previsto realizar hoy el tradicional rito del "lavatorio de los pies" en la prisión Regina Coeli de Roma. La ceremonia recuerda el pasaje bíblico según el cual Jesús lavó los pies de los 12 apóstoles antes de la Última Cena para mostrarles que era capaz del acto más humilde.

El Vaticano informó que el Francisco dará misa y lavará los pies de 12 presos, además de reunirse con un grupo de ellos. Los 12 elegidos son cuatro italianos, un colombiano, dos filipinos, dos marroquíes y uno respectivamente de Moldavia, Nigeria y Sierra Leona.

El Papa lava los pies de presos no católicos

El papa Francisco, conmovido por el universo carcelario, celebró una vez más una misa del Jueves Santo en una prisión lavando los pies de doce presos, entre ellos dos musulmanes, un ortodoxo y un budista.

Después de una breve reunión privada con los presos enfermos, el papa celebró el jueves en la tarde la misa de la Última Cena y el rito del lavado de pies con doce detenidos provenientes de siete países distintos en la prisión romana para hombres de Regina Coeli.

"Cada uno tiene la oportunidad de cambiar de vida y no tiene que ser juzgado", subrayó el papa tras agregar que él mismo se considera "un pecador", en una homilía transmitida por Radio Vatican.

En la tradición cristiana, el Jueves Santo conmemora el día en que Jesúcristo lava los pies de los apóstoles y celebró la institución de la eucaristía en su Última Cena.



Se trata de uno de los rituales de la Semana Santa que conmemora los últimos días de Jesúcristo. "Para mí visitar a los enfermos, ir a la cárcel, hacer sentir al preso que puede tener esperanza de reinserción, es eso lo que predica la iglesia", explicó el papa Francisco en un reciente libro de entrevistas. El papa visita con regularidad las cárceles en sus viajes al exterior. En enero, tras visitar un centro penitenciario de mujeres en Santiago, calificó ese encuentro como el más emotivo del viaje a Chile. El jueves en la mañana, durante una misa tradicional en la basílica de San Pedro, delante de prelados y religiosos de Roma, el papa les recomendó en ser "sacerdotes de calle", disponibles para los creyentes.