Un cura recomendó no comer carne en Semana Santa y armó revuelo 

Un sacerdote católico llamó a sus feligreses, de una iglesia de Neuquén, a comer lo que quieran o puedan durante los días de Semana Santa. La Iglesia pide alejarse de las carnes rojas en este tiempo como una forma de establecer un compromiso también físico con la crucifixión de Jesucristo.

Pero Rubén Capitanio, según señala Clarín, a cargo de la Parroquia Señora de Luján de Centenario (una localidad pegada a Neuquén capital) les ofreció a su gente otro punto de vista. “Soy sacerdote católico. EN SEMANA SANTA COMÉ LO QUE QUIERAS O LO QUE PUEDAS. La vida cristiana no pasa x el estómago sino x el corazón. Y si querés hacer sacrificio, ABSTENETE DE SER INDIFERENTE SIN COMPROMETERSE CON LOS QUE SUFREN”, escribió en su cuenta de Facebook provocando miles de reacciones de todo tipo. Solo en las últimas horas su posteo había sido compartido unas 2000 veces.

A pesar de la polémica y las opiniones encontradas, sus seguidores apoyaron la idea con alegría. “Al fin! Que suerte alguien que realmente se preocupa por lo importante”, indicó Antonella. “Así es Ruben!! No comen carne xq es pecado pero el año entero lo que menos practican es la solidaridad con el prójimo”, escribió Sandra. “Años atrás un obispo de Mendoza sugirió justamente dejar de comer pescado en Semana Santa por los altos precios, lo que por otra parte desvirtuaba el sentido de la Semana Santa”, opinó Clara por su lado.

No es la primera vez que Capitanio genera revuelo con sus declaraciones. En una entrevista con La Mañana de mayo del 2017, el sacerdote apuntó duramente contra la Iglesia por su papel durante la dictadura. “La Iglesia fue cómplice del terrorismo de Estado”, “La Iglesia primero tiene que recuperar la autoridad moral que perdió, tiene que reconocer la complicidad del pasado y colaborar realmente con la verdad y la justicia”, agregó. El párroco participó en 2007 en el juicio al del ex capellán de policía Christian von Wernich. “La Iglesia no mató pero no salvó (à) fue una madre que no buscó a sus hijos”, dijo entonces.

Capitanio fue perseguido durante la última dictadura. Se refugió en Neuquén donde trabajó junto al obispo Jaime de Nevares.