Messi entrenó con Barcelona, pero es duda frente al Sevilla

El rosarino Lionel Messi, ausente en los amistosos del seleccionado argentino con Italia y España a causa de una molestia muscular, se entrenó este jueves con el plantel del Barcelona pero no está confirmada su presencia en la visita del sábado próximo a Sevilla, por la 30ma. fecha de la Liga Española de fútbol. Messi, quien llegó a la ciudad deportiva del club catalán junto con el fisiólogo del seleccionado argentino, Marcelo D'Andrea, y trabajó con sus compañeros bajo las órdenes del entrenador Ernesto Valverde.

Valverde declaró a la prensa que la lesión de Messi "no es nada importante" pero teniendo en cuenta que Barcelona recibirá el miércoles próximo a Roma, de Italia, por cuartos de final de la Liga de Campeones, es probable que sea preservado. El astro argentino no jugó ante Italia (2-0) y España (1-6) luego de sufrir unas molestias en el aductor de su pierna derecha y pasará pruebas médicas para determinar si podrá jugar ante Sevilla, afirmaron los diarios deportivos españoles As y Sport.