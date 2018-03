Benavides finalizó tercero en la fecha inicial del Mundial

El Abu Dhabi Desert Challenge, la primera fecha del Mundial de Rally Cross Country, finalizó con la presencia del salteño Kevin Benavides en el podio, ya que el integrante de Honda Racing Corporation, ocupó la tercera posición por detrás del bicampeón defensor del título Pablo Quintanilla y de Sam Sunderland.

El mejor sudamericano en la historia del Dakar luchó hasta el último kilómetro del rally para culminar en la mejor posición posible. Entró a rueda del vencedor de la última especial del rally y conquistó la tercera posición de la carrera.

La salida en línea de la última jornada del Abu Dhabi Desert Challenge fue muy disputada y los pilotos más fuertes formaron un grupo en los primeros kilómetros de los 218 de especial. Luego, las polvorientas pistas, hicieron que algunos pilotos reduzcan la velocidad para no accidentarse.

Después de la finalizar la competencia, Benavides dialogó con su equipo de prensa y dijo: “Terminé tercero en Abu Dhabi. Creo que es un buen inicio de campeonato. Hoy hemos salido tipo motocross y en los últimos 60 kilómetros hemos llevado una dura batalla para ganar la etapa. He defendido muy bien mi tercer lugar”.

“Me voy contento porque creo que la velocidad y ritmo que mantuve en carrera fue muy bueno, las sensaciones con la moto fueron muy buenas y esto me satisface mucho. Es un inicio de campeonato, falta mucho aún, pero trabajaremos más para seguir mejorando y cosechar victorias en las próximas carreras”.

La próxima fecha se correrá en Qatar, aunque días atrás el propio Benavides contó a El Tribuno que la presencia de Honda y KTM, los dos principales equipos, no están confirmadas.