El blindaje para los futuros crack eleva las cotizaciones

Comienza la época de cosecha... de dólares. River e Independiente, aprovechando el buen momento y los elogios a sus figuran, ya piensan en un negocio muy fructífero.

Es que el club Galatasaray de Turquía se sumó a los interesados por Gonzalo “Pity” Martínez, el 10 de River que la está “descosiendo”, y a quien el club le quiere subir la cláusula de rescisión para retenerlo.

Así, el Galatasaray se sumó a la lista que desde hace tiempo integra el Sporting Lisboa.

Dispuesto a escuchar propuestas para continuar su carrera en el Viejo Continente, en Núñez ya saben que va a ser muy difícil retener al Pity.

Entonces harán el intento para mejorarle la cláusula de rescisión (intentarán que pase de los US$ 15 millones actuales a US$ 22 millones) y extenderle el contrato que vence en junio del 2020. Las charlas iniciales ya se dieron y seguirán en las próximas semanas.

Ovacionado por los hinchas en el partido ante Belgrano, con el invalorable respaldo de una tribuna que antes lo resistía, Martínez (el jugador que más partidos jugó en el ciclo Gallardo) considera que está en el momento justo para dar el salto en este mercado.

Meza se cotiza

En Avellaneda, y tras la actuación de Maximiliano Meza en la Selección, la dirigencia del Independiente evalúa aumentar su cláusula de salida de US$ 12 millones a 20 y ofrecerle una mejora contractual.

Despertó elogios de la prensa internacional. “Ya está listo para jugar en Europa”, dijo Jorge Valdano. Meza fue el punto más alto de la Selección argentina en el lapidario 1-6 contra España. Ariel Holan, habituado a verlo en Independiente, no se sorprendió por su buen rendimiento.

Pero en el club son varios los que comienzan a pensar que la cláusula de rescisión de 12.000.000 de dólares puede quedar corta. Los dirigentes saben que las cifras se pueden disparar si el futbolista de 26 años es citado por Jorge Sampaoli para disputar el Mundial de Rusia.

En ese contexto, los directivos están evaluando elevar su cláusula de salida. ¿Cuál sería el nuevo monto? Alrededor de US$ 20.000.000. Independiente es dueño del 65% del pase de Meza, quien arribó al club en septiembre de 2016, a pedido de Gabriel Milito.

El club le pagó a Gimnasia 1.950.000 dólares por dicho porcentaje y el 35% restante es propiedad de su representante, Sergio Carrizo.