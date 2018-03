Luciano Palos decidió desvincularse del Gimnasia y Tiro

Muchas cosas pasaron esta última semana en Gimnasia y Tiro tras el amistoso con Central Norte el sábado pasado, desde el encontronazo entre Juan José Arraya y Álvaro Cazula, hasta la molestia de Riggio con un periodista por preguntarle a Luciano Palos sobre su continuidad.

Finalmente, el arquero decidió desvincularse del albo por no ser tenido en cuenta por el Tano, con quien tampoco tuvo “tacto” desde su llegada a Gimnasia y Tiro.

“No soy de hablar con los técnicos, él (por Riggio) decidió no ponerme y es su decisión. Uno entrena para jugar, a mi llamó Duilio Botella (extécnico albo) para quedar, pero después se fue y quedé al margen. Decidí dar un paso al costado, no quería seguir así porque no tenia oportunidades y no quería seguir cobrandolé al club por no jugar”, sostuvo Luciano Palos, quien además agregó: “Desde que llegaba a mi casa, yo mismo me preguntaba: ¿porque no jugaba?. Pensaba que en algún momento se me iba a dar, salimos últimos en el octogonal, una oportunidad de atajar me hubiera gustado tener, eso fue el detonante de mi salida”.

Por su parte, Juan Carlos Ibire, presidente de la subcomisión de fútbol, también se refirió a la salida del arquero.

“Él (por Palos) nos trasmite el tema de desvincularse porque no juega, se siente desmotivado. En base a estas cosas deportivas y futbolísticas, tampoco hubo una buena relación con el Tano (Riggio). Tratamos de convencerlo pero nos remarcó que no se sentía bien sin jugar. Nos agradeció al club y la verdad se portó como un caballero”, sintetizó el dirigente.

Lo cierto es que desde hace un tiempo la relación entre Víctor Riggio y Luciano Palos no fue buena y se habló hasta de un encontronazo en el vestuario. De todas maneras, Luciano Palos remarcó que nada de eso pasó. “No tuve ninguna discusión, cada uno tiene distintas maneras de pensar”, sintetizó el ahora exarquero albo.

Pensando en Desamparados

El albo se prepara para los primeros noventa minutos frente a Desamparados de San Juan por el primer play off en busca del segundo ascenso a la B Nacional.

Para Riggio es fundamental que su equipo vuelva al triunfo en el Gigante del Norte, donde en este 2018 aún no pudo ganar, para encarar con optimismo la revancha en San Juan.

Para cortar con esa sequía, el cuerpo técnico pondrá lo mejor en cancha y en las últimas evaluaciones El Tano probó con el siguiente equipo: Mauro Leguiza, Jonathan Hereñú, Julio Villarino, Nelson Ibarlucea y Jonatan Medina; Nicolas López Macri, Pablo Agüero, Pablo Motta y Fabio Giménez; Luciano Herrera y Alejandro Toledo.