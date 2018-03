Gustavo Vera: “Cuando Francisco venga todo el mundo va a comprender por qué eligió esa fecha”

Gustavo Vera es un reconocido dirigente social, además de un amigo personal del papa Francisco que suele hablar en nombre del Sumo Pontífice sin que nunca éste lo haya desautorizado. Vera estuvo ayer en Salta, donde encabezó un encuentro con distintos actores sindicales, sociales y agrupaciones políticas para analizar la situación del país y la provincia.

En una entrevista exclusiva con El Tribuno, indicó que el motivo de su visita fue “tratar de que, de alguna manera, todos los gremios que hasta ahora venían actuando dispersamente, se unifiquen y trabajen en común con un programa que exprese ideas que permitan reactivar a nuestro país”.

“Estamos viendo que hay una crisis económica muy seria, que tiende a agravarse y lo que plantea el Gobierno respecto al crecimiento invisible y la disminución de la pobreza no condice con la lectura económica que hacen economistas nacionales e internacionales sobre la Argentina”, advirtió Vera, y aseguró: “Por el contrario, vemos un panorama muy sombrío y que solamente se lo puede tratar de evitar a través de una concertación económica y social mediante un diálogo nacional que vuelva a sentar las bases de una reactivación del mercado interno, restituyendo aranceles, controlando algunos precios y la inflación, tratando de subordinar la banca a la producción y no a la especulación financiera”.

¿Cuál fue la dinámica de la reunión en Salta?

Hemos debatido con más de 30 gremios la situación del país y elaboramos un programa de 21 puntos, en honor al 21F, que fue una de las marchas más importantes de los sectores del movimiento obrero que resiste, y afortunadamente acá en Salta existe mucha homogeneidad, mucha unanimidad de la gran mayoría de los gremios por tratar de encontrar un camino unitario, alrededor de un programa específico que tiene que ver con temas del ingenio, de la inflación, de la pobreza y los temas más urgentes que hay en la provincia. Así que me parece que es una buena práctica de la cultura del encuentro tratar de que todos los sectores sindicales, que por ahí hasta ahora cada uno peleaba por separado, se unifiquen no solamente desde la resistencia sino fundamentalmente desde lo propositivo.

Esta reunión cobra importancia en un escenario donde, mientras antes se buscaba cómo generar más empleo, hoy el objetivo pasa por cómo hacer para que no se pierdan más puestos de trabajo...

Efectivamente. Parece que el movimiento obrero tiene que volver a inspirarse en los momentos en que hubo crisis y la política no daba respuesta, como Huerta Grande, La Falda, el programa de 26 puntos de la época de Ubaldini y tantas veces en que el movimiento obrero en situaciones de crisis ha planteado políticas propositivas para reconstruir la Nación, y esta vez no va a ser la excepción.

¿Cree que para que el movimiento obrero se reinvente y recobre la fuerza que tenía es necesaria una renovación de las autoridades que hoy están cuestionadas socialmente?

A mí me parece que, en primer lugar, hay que tener en claro cómo se reconstruye el país, eso me parece que es lo más importante. Y ahí aparecen dos cuestiones, una que pasa por lo programático y las propuestas económicas y políticas; y otra que pasa por la ética social y el ejercicio del poder. Esto que nos explicaba Perón cuando dio su discurso el 1 de mayo del 74 ante el Parlamento, donde dijo que sin ética social en el ejercicio del poder no puede haber ni consejo económico social ni comunidad organizada... no puede haber nada. Lo que ha faltado desde hace mucho tiempo en la Argentina, y sigue faltando, es ética social en el ejercicio del poder, no solo del poder político sino en muchos ámbitos. En este contexto, que tengamos una persona como Francisco, que es el argentino más importante en la historia del país y que, además de ser el líder católico de más de 1.200 millones de almas, es un jefe de Estado que predica con el ejemplo, que vive en un cuartito, que ha renunciado a cualquier tipo de privilegios, que se ha reducido el salario un 70 por ciento, que come con los cocineros y los mozos, que sigue usando los mismos zapatos viejos de siempre y que realmente no se la cree, pienso que hace pasar vergüenza hasta al concejal más engreído. Me parece que hay que volver a una ética social de ese tipo, que los funcionarios tienen que ganar algo similar a lo que gana un profesional medio, un director de escuela, un director de hospital. Me parece que hay que volver a la sensatez que tuvo el presidente Duhalde en medio de la crisis de 2001, que se rebajó el sueldo abruptamente y obligó a toda la clase política a imitarlo, porque no es ético tener tantos privilegios cuando muchísima gente tiene graves dificultades para llegar a fin de mes. El pueblo está reclamando de alguna manera no solamente respuestas sino gestos éticos de todos nuestros dirigentes.

Usted como legislador hizo eso con su sueldo...

Sí, y además lo propuse como proyecto de ley y ahí me encontré con la ingrata certeza de que no hay grieta a la hora de defender los privilegios. Ahí me encontré a La Cámpora, el Pro, la Coalición Cívica, al PJ clásico, a los radicales, todos defendiendo su derecho a vivir privilegiadamente respecto del resto del país. Y la verdad es que están para servir al pueblo y no para servirse del pueblo.

Usted lo menciona a Francisco y es inevitable preguntarle cómo ve el Papa al país...

Estuve hablando esta semana con él y lo único que le puedo decir es que tiene mucha preocupación. Él está informado, muy informado de lo que está ocurriendo en la Argentina, también está informado de lo que está ocurriendo en el contexto internacional y cómo pueden repercutir algunos temas internacionales en la Argentina, como por ejemplo la suba de las tasas de interés norteamericanas que están aspirando un montón de capital golondrina hacia el norte y que es una pésima noticia para (Federico) Sturzenegger (presidente del Banco Central), que armó todo un esquema de estabilidad monetaria y de control de la inflación en base a especular todo el tiempo con las letras del tesoro. Hubo 1.700 millones de dólares que terminaron quemando del Banco Central para mantener una ficticia estabilidad del precio del dólar. Estamos en la puerta de un proceso hiperinflacionario si el Gobierno no tiene la sensatez de convocar a una concertación económica y social para barajar y dar de nuevo.

Hablando del Gobierno y la economía, ayer se difundieron índices que hablan de una baja de la pobreza y antes se habían publicado otros que mostraban una caída del desempleo. ¿Cree en esos índices?

Los índices que presenta el Gobierno cuentan a los monotributistas que están ganando miserablemente una dádiva de 4 o 5 mil pesos, gente que está en planes sociales, no es trabajo genuino eso. Claramente hay que sincerar la economía. Hay un montón de gente que las estadísticas están presentando como ocupada o como por fuera de la línea de pobreza, cuando en realidad es todo lo contrario, están con tremendas dificultades para llegar a fin de mes.

Cuestionaron mucho al gobierno anterior pero se sirven de sus prácticas...

Obviamente. Pero se sirven de sus prácticas en muchos aspectos ¿eh? Sobre todo en el aspecto de no generar instancias de diálogo con la sociedad civil y con la oposición para construir políticas de Estado de largo lazo... En esto son igualitos.

Volviendo al Papa, en Argentina se lo espera desde hace mucho tiempo, y particularmente en Salta, donde hay una fuerte presencia de la fe católica. ¿Está en la agenda de Francisco visitar en algún momento el país? ¿Por qué se sigue demorando este encuentro?

Está en el corazón del Papa la Argentina. Es su patria, su tierra y él desea volver a reencontrarse con ella. Pero también tiene la suficiente responsabilidad y conciencia de que si él va a un país tiene que servir de puente. Si va a ser para una grieta o para profundizar divisiones, prefiere no contribuir a algo que haga mal. A todos los países que el Papa ha ido siempre ha terminado tendiendo puentes: en Colombia logró restablecer el diálogo entre el Gobierno y la guerrilla, logró restablecer el diálogo entre Turquía y Rusia; entre Cuba y Estados Unidos; logró restablecer el diálogo con religiones que hacía literalmente mil años que no se dirigían la palabra... Francisco es un gran hacedor de puentes y está esperando que su discernimiento le indique cuál es el momento apropiado para que pueda hacer un bien a todos los argentinos. Pero no le quepan dudas de que Francisco va a venir y cuando venga va a hacer un gran bien y todo el mundo va a comprender por qué Francisco eligió esa fecha y no otra.