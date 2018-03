Salta Basket vivió otra noche de terror en la Liga Nacional

Salta Basket no puede salir del pozo. En un partido que se anunció como una final se quedó sin respuestas y cayó este jueves frente a Comunicaciones de Mercedes, Corrientes, por 78 a 70, en el estadio Delmi. La situación de los infernales es muy complicada en la tabla de posiciones puesto que ahora descendió al último puesto con ocho partidos por delante en la Liga Nacional de Basquet.

Comunicaciones salió a complicar a los infernales con doble marca sobre el base Diego Figueredo, el único que podía elaborar juego. Los correntinos se plantaron mejor en el campo de juego y eso se evidenció en los ocho puntos de ventaja que sacó en el parcial. Con dos de dos en triples se llenó de confianza para manejar los hilos del juego.

Salta Basket intentó a través de Alejandro Zilli generar algo de peligro, pero los intentos fueron abortados por el buen trabajo defensivo de los correntinos. A esto hay que sumarle que Salta Basket tenía cerrado el aro para los tiros de tres puntos perdiendo el primer cuarto por 18 a 12.

La tónica del juego no cambió en los primeros minutos del segundo cuarto; con el tiro de tres siguió castigando la visita y cada ofensiva la transformó en puntos. Sin embargo de a poco fueron apareciendo las respuestas en el local. A los 6m35 del parcial se abrió el tiro de tres con Ricky Harris, quebrando un racha de siete intentos fallidos.

La reacción de los infernales obligó a Andrés Rearte, DT de Comunicaciones a pedir minuto para reacomodar la táctica. El receso le vino bien puesto que volvió a escaparse en el marcador cuando la diferencia se había reducido a un punto.

Salta Basket volvió a caer en su rendimiento llegando a lo peor del juego; la ofensiva de los infernales desapareció y la defensa permitió avances por todos lados. Así, la diferencia se hizo mucho mayor para cerrar el primer tiempo abajo 40a 29.

Las mismas falencias se repitieron en el tercer y segundo cuarto; no hubo nunca una esperanza de que el marcador se revirtiera puesto que Salta Basket nunca se recuperó del bajón y Comunicaciones aprovechó todas las facilidades que encontró para imponerse 78 a 70.

Ahora Salta Basket tendrá nueve días de descanso, para seguir trabajando, corregir los errores que se puedan y salir a enfrentar a Hispano Americano, en Río Gallegos, el próximo 7 de abril.

La síntesis

S. BASKET 70 COMUNICACIONES 78

D. Figueredo 4 C. Whitters 20

R. Harris 22 J. Figueroa 7

P. Espinoza 16 O. Fúnes 13

A. Zilli 7 J. Torres 4

L. McCullough 11 J. León 4

N. Álvarez 0 E. Dawson 0

L. Goldenberg 0 F. Sahdi 8

G. Mikulas 10 J. Defelippo 3

E. Stucky 0 V. Costa 0

I. Vicentín 0 T. Tambucci 0

L. Arn 19



DT: R. de Cecco DT: A. Rearte

Los parciales: 12-18 (12-18), 17-22 (29-40), 18-22 (44-62) y 23-16 (70-78).

Estadio: Delmi

Árbitros: J. Fernández, A. Zanabone y C. Salguero.

Posiciones

Equipo PJ PG PP %

San Lorenzo 24 20 4 83,3

San Martín 27 20 7 74,1

Atenas 27 18 9 66,7

Instituto 29 19 10 65,5

W. Bahía 27 16 11 59,2

Quimsa 29 17 12 58,6

Gimnasia 28 15 13 53,6

La Unión 25 13 12 52,0

Regatas 27 14 13 51,8

Obras 28 14 14 50,0

H. Americano 26 13 13 50,0

Argentino 29 14 15 48,3

Olímpico 29 13 16 44,8

Estudiantes 23 10 13 43,5

Quilmes 29 11 18 37,9

Peñarol 28 10 18 35,7

Comunicaciones26 9 17 34,6

Boca Jrs. 27 9 18 33,3

Ferro 26 8 18 30,8

Salta Basket 30 9 21 30,0