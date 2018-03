Con 16 años se perfeccionó en Oxford y fue becada en Francia, pero su colegio la puede dejar libre en Salta

Con 16 años se especializó en inglés Oxford, Reino Unido, e hizo una pasantía en la Municipalidad de Mitry-Mory, Francia. Se trata de Agostina Quinteros, quien regresará el lunes a Salta. En sus planes está cursar el quinto año, para ingresar luego a la Facultad de Medicina. Sin embargo, hoy se enfrenta a la incertidumbre de no saber si podrá concluir sus estudios secundarios de forma regular, puesto que las nuevas autoridades del colegio San Alfonso no reconocen su ausencia, 18 días hábiles, como justificada.

Agostina viajo a Europa apenas iniciado el 2018. Se trató de una experiencia informada y consensuada con la institución educativa desde el año pasado. Según contó su madre, Claudia Benavides, se consideraría ese pequeño período de ausencia en el marco de un intercambio cultural y de perfeccionamiento, por lo que no se computarían dichos días. Hasta la familia tuvo que adelantar los pasajes de retorno, haciendo frente a los gastos que eso implica, para no perder más días de clases. Ahora, la joven salteña se encuentra a la espera de que la situación se resuelva satisfactoriamente para continuar sus estudios.



Benavides destacó la valiosa educación que recibe en el San Alfonso, donde concurre desde el prejardín y tiene la esperanza de que las autoridades tomen en cuenta esta situación.

Agostina culminó en 2017 sus estudios de idiomas en el Instituto Isicana. Posteriormente se perfeccionó en Oxford. Seguir un curso de formación en esa ciudad de Gran Bretaña le permitió sumergirse en el corazón de la lengua y la cultura inglesas. Allí obtuvo, además, excelentes calificaciones que le valieron una pasantía en el distrito galo de Mitry Mory, donde con su corta edad brindó clases de inglés a los franceses. Su paso por ese distrito no pasó desapercibido, tanto es así que la alcaldesa del lugar, Charlotte Blandoit Faride, expresó en una misiva: “Durante su período en Mitri-Mory, Agostina Quinteros se hizo cargo de diversos puestos, descubriendo así muchas especialidades y funciones, en correlación a su formación, permitiendo dar cuenta del servicio público a los ciudadanos de Mitry-Mory”.

La funcionaria agregó: “Ella ha descubierto el funcionamiento de la Dirección de Asuntos Culturales y particularmente del Punto de Información de Juventud. Ejercitó, además, la práctica del francés, en la diversidad y la complejidad de esta lengua. A juicio de todos, Agostina supo dar pruebas de disponibilidad y entusiasmo en las diferentes tareas que le han sido confiadas. A pesar de la barrera lingüística, del descubrimiento de un nuevo país y una nueva institución, con sus ritos, sus costumbres y su identidad, dio pruebas de iniciativa y autonomía. Apreciada por todos, nos deja un grato recuerdo convirtiéndose en una embajadora eficaz y determinada de su país”.

A la espera del apoyo institucional

La adolescente salteña sueña con estudiar medicina el próximo año y continuar con sus clases canto y de piano, en la escuela de música. En ese camino de esfuerzo y de superación constante, solo requiere del apoyo del incentivo de la institución que la ha formado desde sus primeros años.