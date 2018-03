Empacho Teatro propone una experiencia distinta para los sentidos

La vivencia de calzarse unos anteojos antes de entrar a una sala remite al cine en tres dimensiones. Sin embargo, la propuesta de Empacho Teatro se ubica en las antípodas de cualquier superestímulo visual. Para “verlos” actuar, los espectadores deben colocarse antifaces y brindarse a la experiencia de estar privados de la vista. Se trata de activar otros sentidos, de confiar en el que se tiene próximo y de conectarse con la imaginación.

En el marco de una gira por Latinoamérica, el grupo cordobés presentará hoy en doble función “Avilé Legomiá” en el espacio de arte La Ventolera (O’Higgins 585). Repetirán mañana y el miércoles. El cupo es limitado para 24 personas y aún se pueden reservar entradas para el miércoles al Facebook Empacho Teatro a Ciegas. “Avilé Legomiá” significa “presencia gitana” en rumano. Esta obra surgió a partir de una investigación efectuada por Brenda Rosencovich (29) y Agustina Muñoz (31), codirectoras del grupo, en el barrio San Nicolás, de la ciudad de Córdoba.

“Este barrio de La Docta tiene cuatro manzanas donde las polleras, los pañuelos, los colores, las trenzas, las palabras extrañas y los tonos de voces fuertes te reciben y sumergen dentro del mundo gitano. La trama de la obra cuenta la historia de Mariana Traico (ex González), una mujer de origen criollo que se convierte en gitana por obligación, y en vano intenta pertenecer a una comunidad donde no es aceptada. Cuando decide volver a sus orígenes se encuentra que ese mundo tampoco le pertenece, ya que también es discriminada. La llegada del suegro gitano provoca un cambio drástico en la vida de todos los personajes, provocando el reencuentro con el pasado y con la fiesta y la muerte”, describió a El Tribuno Brenda.

La obra dura una hora y está recomendada a personas a partir de los 13 años.

“Este proyecto teatral está basado en hechos reales y pretende reflejar las virtudes y miserias de la sociedad y de cada grupo humano. Atraviesa temas como las relaciones familiares, el drama, la cotidianidad, la libertad de elección, las decisiones personales que cambian el destino de las personas, la desesperanza, el machismo, la discriminación y la violencia familiar y social”, destacó Brenda.

La mira social y la indagación novedosa son el código genético del grupo. Empacho Teatro se inició en 2012 cuando Agustina y Brenda, hoy licenciadas en Teatro y actrices, entonces tesistas, buscaban una perspectiva nueva para el quehacer teatral. Agustina era niñera de un niño ciego, Camilo Varela, en aquel momento de 8 años, y su cuidado abrió para ella un universo desconocido, que iba paralelo a los carriles de la sociedad de los videntes. “Empezamos indagando en lo sensorial y fue un click en nuestro cerebro antes de pensar en el teatro. De pronto la cabeza nos cambió totalmente a la hora de construir nuestras obras. Pensamos en la inclusión de las personas con discapacidad visual en los espectáculos escénicos y la vida del arte en general, pero también en desarrollar las posibilidades estéticas que de esta técnica se desprenden, en igualdad de condiciones tanto para el espectador que puede ver como para el que no”, detalló Brenda.

La gira se inició el 19 de diciembre en Florianópolis y Curitiba (Brasil). También estuvieron por Uruguay y Paraguay. Catamarca, Tucumán, Jujuy, Misiones, Chaco y Corrientes salieron también beneficiadas con este desplazamiento. Y de camnio hacia Bolivia el elenco, formado por Agustina y Brenda, Sebastián Velázquez (36, actor y diseñador gráfico) y Elvio Ismael Lescano (43, actor y community mánager de redes sociales) actuará en Salta. Luego de Bolivia subirán por Perú, Ecuador hasta México. El actor ciego Ariel Eduardo Astrada debió regresar a Córdoba por motivos de salud, pero no se descarta su reincorporación en algún tramo de los viajes.

La vivencia de experimentar alimentos, dejarse conmover por aromas, trasladarse con la música y tocar objetos, además de estar en continuo movimiento, supone algo superior a la mística radial: el convertirse también en materia teatral y protagonista. “No es la misma experiencia. El público es activo, para las personas ciegas también. No es irte a sentar y escuchar solamente”, dijo Brenda. Y ellos asumen el riesgo de tocar fibras íntimas en el público. “Cada uno se imagina cosas distintas y al sacarse los antifaces nos cuentan que sus cabezas los llevaron hacia lados distintos, incluso derramaron una que otra lágrima”, concluyó.