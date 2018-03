Tottenham superó sin sobresaltos a Huddersfield

Tottenham, conducido por el argentino Mauricio Pochettino, venció este sábado sin complicaciones a Huddersfield por 2-0 como local, en un partido de la 29na. fecha de la liga de Inglaterra.

El conjunto londinense también tuvo al mediocampista nacional Erik Lamela (ex-River Plate), quien ingresó al campo de juego a los 24 minutos del segundo tiempo en lugar del surcoreano Son Heung-Min, autor de los dos tantos (27m. PT y 9m. ST).

Con esta victoria, Tottenham se afirma en puestos de Liga de Campeones, con 58 unidades, al tiempo que Huddersfield sigue cerca de los puestos de descenso, con 30 puntos.

Además, el delantero Guido Carrillo (ex Estudiantes de La Plata) fue titular en Southampton, dirigido por Mauricio Pellegrino, que igualó sin goles con Stoke City, de local.

Southampton no despegó de la zona baja de la tabla, ya que cuenta con 28 unidades, y puede caer entre los tres cupos de descenso si Crystal Palace vence el lunes a Manchester United.

A su vez, la jornada tuvo estos resultados: Burnley 2 - Everton 1; Leicester City 1 - Bournemouth 1; Swansea City (jugó Federico Fernández) 4 - West Ham (Pablo Zabaleta y Manuel Lanzini) 1; Watford (Roberto Pereyra) 1 - West

Bromwich 0.

Más tarde: a las 14.30, Liverpool-Newcastle.

Mañana: a las 10.30, Brighton And Hove (Ezequiel Schelotto) - Arsenal; a las 13, Manchester City (Nicolás Otamendi y Sergio Agüero) - Chelsea (Wilfredo Caballero).

Lunes: Crystal Palace (Julián Speroni) - Manchester United (Sergio Romero y Marcos Rojo).