Mitos ambientales que hacen daño

Esta es la reseña de la carta abierta que envié a los integrantes de la Mesa de Finanzas Sostenibles y a todos los disertantes y panelistas del 1er Foro de Finanzas Sostenibles llevado a cabo en el Hotel Sheraton en Asunción en fecha 15 de febrero de 2018. Es, a su vez, una invitación a que el mundo financiero reconsidere su concepto y filosofía de sostenibilidad.

Cada empresa y cada banco tiene el derecho de autorrestricción en sus negocios. Por esta razón no me sorprende la política del condicionamiento de los préstamos ofrecidos basado en los criterios de sostenibilidad en la producción. La rentabilidad económica es el eje clave para la sostenibilidad en todos los negocios. Como consecuencia, la rentabilidad de cualquier proyecto siempre ha sido de muy alto interés del proveedor de las finanzas. Pero también el cumplimiento de los otros criterios de la sostenibilidad, el social y ambiental, es primordial para la reputación general de los bancos proveedores de los préstamos. ¿Es este el motivo de la estrecha cooperación en la mesa de finanzas con ciertas organizaciones ambientalistas y ciertas organizaciones de la ONU, cuyas posiciones generalmente están consideradas estar por encima de todas las críticas?

Sin embargo, ciertos objetivos de desarrollo sostenible, o por lo menos su interpretación, requieren otro vistazo crítico y analítico.

Mitos y deforestación

Alrededor del 90% de los alimentos a nivel mundial son producidos en superficies deforestadas anteriormente. Esta realidad no es percibida por los medios y el público en general. Sin embargo es la razón por la cual es hipócrita declarar de principio la deforestación incompatible con los criterios de la sustentabilidad. Implicaría la falta de sustentabilidad en la gran mayoría de los sistemas de producción agropecuarios, los que buscan, con razón, máximos rendimientos de buena calidad a largo plazo, - objetivo que es, en la mayoría de los casos, incompatible con la biodiversidad en las superficies productivas. Por esta razón se está combatiendo las malezas, plagas y enfermedades en los campos agrícolas. Esto por otra parte implica que menos superficie es usada para la producción y más superficie está disponible para la preservación.

En el contexto de la biodiversidad, los sistemas ganaderos del Chaco representan una gran excepción: Hemos demostrado que las fincas ganaderas, desarrolladas según la legislación vigente (dejando en cada finca en estado prístino, sin compensación cualquiera, un 45% de bosque nativo en forma de reserva natural, corredores, cortinas e islas de monte) embarcan más diversidad biológica que el monte nativo cerrado. Esto es gracias a los nuevos biotopos creados (ricas pasturas, kilómetros de borde de monte y los cuerpos de agua, los tajamares, que representan fuentes seguras de agua, también para los animales silvestres).

Así las fincas ganaderas ofrecen nuevos hábitats para nuevas especies nativas, anteriormente no presentes en el área de la finca, además a los habitantes facultativos y obligatorios del monte, los que sí, sufren una reducción de la extensión de su hábitat, pero no desaparecen.

En caso de que la Mesa de Finanzas Sostenibles condicionara los créditos a no usarlos para la deforestación, nosotros los ganaderos chaqueños seguiríamos de la misma manera con el desarrollo de nuevas fincas ganaderas con prácticas sustentables en el marco de la legislación vigente, pero haciendo usufructo de otras fuentes de financiamiento.

Dióxido carbónico

Hace doce años que estoy estudiando la ciencia relacionada con el cambio climático presuntamente antropogénico en profundidad. Prácticamente todos los disertantes en el Foro de Finanzas Sostenibles declararon de forma directa o indirecta el CO2 como contaminante del aire. Tengo que denegar esta apreciación con todo énfasis:

Nutrientes: La ciencia reconoce hace más de 100 años el CO2 como el nutriente esencial de toda la vida (aunque limitante), siendo la única fuente de carbono para toda biomasa, mediante la fotosíntesis y las cadenas alimentarias.

Beneficioso: Contamos con un creciente número de publicaciones científicas (con participación de un gran número de instituciones en cada vez más países) demostrando que el aumento de CO2 de 0,03 a 0,04% en la atmósfera desde el inicio de la industrialización ha sido benéfico para la naturaleza, la agricultura y la seguridad alimentaria global (aumento de la producción primaria bruta, aumento del índice de área foliar en la cobertura vegetal terrestre, aumento de la cobertura vegetal en las regiones (semi)-áridas, aumento global de los rendimientos agrícola-ganaderos cuyo valor ha sido estimado en 150 mil millones dólares/año, y todo gracias al CO2 adicional antropogénico).

Mitos: Contrariamente a la percepción general, que nos transmiten los medios, no existe ni una prueba científica convincente de que las emisiones antropogénicas de CO2 tengan influencia importante en el clima. Al contrario, hay evidencia científica concluyente y testigos irrefutables de calentamientos extensos y prominentes en los 10.000 años pasados (Holoceno, desde el fin de la última era glacial), pese a niveles de CO2 preindustriales en aquellos tiempos. Un modelo ejemplar son los trabajos del glaciólogo Gernot Patzelt de la Universidad de Innsbruck quien recuperó troncos prominentes de árboles antiguos en todos los Alpes, conservados en turberas y glaciares por encima del límite de arbolada actual. Patzelt concluyó que el 65% del Holoceno ha sido más caliente que la actualidad, hecho inexplicable e incompatible con los modelos del IPCC (basados en los componentes de los “forzamientos radiactivos” que sobrevalúan los gases de efecto invernadero y minimizan la influencia solar a valores minúsculos). Oculto en el cuerpo del texto de su último informe AR5, el IPCC mismo (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) reconoce que sus herramientas son incapaces de explicar los períodos cálidos preindustriales.

Parcialidad: Llama la atención que todas las instituciones afiliadas a la ONU que evalúan el impacto de las emisiones del CO2, solamente valorizan los posibles efectos negativos de las mismas, ignorando categóricamente la valoración de los obvios y comprobados efectos benéficos arriba mencionados de la suave subida del CO2 en los 150 años pasados.

Decarbonización



La ONU sigue promoviendo la ilusoria y hasta catastrófica decarbonización de las economías del mundo. El uso mundial de energías fósiles ha crecido en un 57% desde los inicios de la diplomacia climática en el año 1992. La participación de las energías fósiles en la mezcla de energías primarias usadas ha quedado prácticamente constante en un 82% pese a unos 3.000 billones de dólares de inversiones en energías renovables en este lapso de tiempo. Sin embargo, la participación de las energías solar y eólica ni alcanzó el 3% en 2016 y desde 2011 el crecimiento anual de las inversiones globales en energías renovables quedó en solo 0,7%. La conclusión realista es que la decarbonización promovida por la ONU es una utopía que pone en peligro el bienestar de la humanidad que depende de la disponibilidad de energías baratas y seguras. No tiene nada que ver con progreso tecnológico o sostenibilidad.

Utopía de autos eléctricos

¿Cómo un consumidor normal podría estar dispuesto de gastar un 30% más para un vehículo eléctrico cuyos baterías tendría que cargar dos veces por 8 horas en el camino del Chaco hacia Asunción?

¡Esto es utópico considerando las alternativas obvias disponibles!

En la mayoría de los países se desplazarían solamente las emisiones de CO2 del escape de los vehículos hacia las chimeneas de las plantas eléctricas en base a carbón. Con la alta demanda por baterías se agotarían rápidamente las reservas mundiales muy limitadas de litio, elemento indispensable para las baterías.

La ilusión de las energías renovables

Alemania está actualmente demostrando que la transformación del abastecimiento energético de una nación industrial con las energías renovables no puede funcionar. Las consecuencias más resaltantes de la instalación subsidiada de energías renovables, las volátiles (fotovoltaica y eólica) y la bioenergía han sido las siguientes:

- Dichas energías no compiten en el mercado. Solamente funcionan bajo protección total: la compra garantizada de la totalidad producida con un precio fijo y alto.

- Las energías volátiles requieren un respaldo permanente con plantas eléctricas convencionales (carbón, nuclear, gas) con una capacidad de 100% de la demanda máxima, para los días frecuentes sin viento y sin sol. Pero las plantas energéticas convencionales pierden progresivamente su rentabilidad porque solamente están permitidos de compensar los déficits que dejan las energías renovables, las cuales deben ser alimentadas con prioridad en las redes. Estos déficits están actualmente en promedio en unos 80% de la demanda pero varían entre 0 y 100%.

- Solamente las energías convencionales son comercializadas por fuera de ley en la bolsa de energía eléctrica en Leipzig de manera que compiten entre sí, lo que constituye una presión enorme sobre el nivel del precio, la rentabilidad y hasta seguridad tecnológica de las plantas convencionales.

- No hay forma de almacenamiento masivo de los excesos de energía y son necesarias miles de intervenciones de emergencia (imprevistas) por año. El precio de la electricidad se ha cuadruplicado en 2 décadas para el consumidor alemán y una expansión de la industrialización de los paisajes más lindos de Alemania mediante la construcción de parques eólicos, mortales para un gran número de aves (algunas de ellas en peligro de extinción) y murciélagos, solamente agravaría la situación arriba descrita, sin absolutamente ninguna reducción adicional de las emisiones de CO2.