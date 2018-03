Messi y Simeone, en una final anticipada

El líder Barcelona, con Lionel Messi como titular, recibirá hoy al escolta Atlético de Madrid, conducido por Diego Simeone, en un partido clave para el desarrollo de la Liga de España, en el marco de la fecha 27.

El encuentro se llevará adelante en el estadio Camp Nou de Barcelona, a las 12.15 (hora argentina), con transmisión de ESPN 2.

Barcelona suma 66 unidades y es el único invicto de la competencia (20 victorias y seis empates), al tiempo que Atlético de Madrid -seis éxitos en fila- tiene 61 puntos (18 triunfos, siete igualdades y una caída).

“Es un partido importante para la Liga, pero aún queda mucho por jugar. Son tres puntos muy importantes por lo que significan. Si ganan, nos recortan la diferencia y si ganamos, la aumentaríamos, aunque quedaría mucho”, calificó el entrenador de Barcelona, Ernesto Valverde, en la conferencia de prensa.

Por su parte, Diego Simeone sostuvo que Atlético de Madrid hizo que la lucha por el título sea “posible” tras haber estado a 11 unidades de diferencia.

“El partido de mañana (hoy) es importante, ante un rival con unos números que hablan por sí solos. Valverde resolvió la salida de Neymar, cambió un sistema que había funcionado con éxito durante muchos años, enseñó a todo el fútbol que el Barcelona también puede jugar 4-4-2, va invicto en la Liga y que los futbolistas siempre determinan las necesidades del equipo y del entrenador”, analizó el DT argentino.

“Teniendo a un futbolista como Lionel no hay estrategias, no se puede controlar porque es una situación natural que tiene. El partido reúne diferentes situaciones. Siempre he dicho que en un partido puede pasar de todo y nosotros debemos llevarlo a donde queremos”, comentó el Cholo Simeone sobre su compatriota Lionel Messi.