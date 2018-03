San Antonio y Villa Primavera se juegan mucho

La última fecha de la etapa clasificatoria continuará hoy por la zona 6, que tendrá dos partidos apasionantes.

El líder San Antonio recibirá, a las 17.30, en el Martearena al ya eliminado Massalin y Celasco. La villa sabe que con un triunfo se asegurará el primer lugar en el grupo y le permitirá saltear un play-off para recién jugar en los cuartos de final.

El cuadro dirigido por Martín Martos sabe que no puede confiarse frente a un rival como Massalin, que fue el único que le ganó en lo que va del campeonato y que seguramente buscará terminar de la mejor manera su participación en este Federal C.

San Antonio intentará mejorar su juego, algo que viene consiguiendo en las últimas fechas, pese a que hace tres partidos que no gana, con una derrota y dos empates.

Por otro lado, en el Valle de Lerma, más precisamente en Chicoana, Deportivo La Merced recibirá desde las 17.30 a Villa Primavera. Este encuentro será, sin lugar a dudas, una “final” para ambos, aunque la obligación pasará para el lado del blanco.

Al gallo le alcanzará con un empate para inscribir su nombre en la siguiente instancia, pero si Deportivo La Merced se queda con los tres puntos será el que alcanzará el objetivo de la clasificación a la siguiente instancia y dejará a Primavera sin nada.