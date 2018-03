Ante Vélez, Racing va por su sexta victoria consecutiva

Racing Club, con una racha victoriosa en la Superliga y de auspicioso inicio en la Libertadores, fortalecido por que tiene a la figura del momento, Lautaro Martínez, intentará estirar su serie exitosa cuando reciba hoy a Vélez Sarsfield, que viene de lograr un buen triunfo sobre River, en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha 18.

El encuentro se jugará a las 21.30 en la cancha de Racing, será arbitrado por Patricio Loustau y lo televisará Fox Sports Premium.

La academia comenzó el ciclo de Coudet como DT con una derrota en Santa Fe ante Unión (2-1) y luego mejoró su funcionamiento hasta hilvanar una serie de victorias sobre Huracán, Olimpo, Lanús y Godoy Cruz, y además el martes pasado debutó en la Libertadores con un triunfo de local ante Cruzeiro (4-2) que dejó el ánimo por las nubes, tanto al plantel como a los hinchas.

Si bien Racing tiene 28 puntos y está lejos del líder Boca (43), su gran remontada le permitió instalarse en la zona de los equipos que clasificarán a las Copas.

Vélez, en tanto, con 21 unidades, quiere engrosar el promedio para no tener ningún problema este año, algo que no está lejos de lograr, y sobre todo para tampoco sufrir en el futuro.

En Racing, el Chacho repetirá la formación que le ganó al Cruzeiro.

La academia es el favorito, aunque no deberá descuidarse con un equipo que tiene en su delantera a un jugador de la jerarquía de Mauro Zárate, la figura de Vélez.