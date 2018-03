Juventud se floreó en Misiones goleando a Guaraní

El antoniano recuperó la memoria y volvió al triunfo luego de tres partidos con una goleada 4 a 1 a Guaraní Antonio Franco en Misiones, para quedar segundo en la tabla de posiciones de la zona D de la Revalida a solo un punto del líder San Jorge de Tucumán.

Los goles de Juventud fueron del colombiano Yoni Angulo, la figura del partido, en dos oportunidades, Lucas Acosta y Agustín Bellone, mientras que el descuento fue de Caballero.

Desde el inicio, el santo salió con todo en la primera mitad y casi desde el vestuario, a los 3’, se puso en ventaja gracias al remate de media distancia del colombiano Yony Angulo. Con el 1 a 0 a favor, Juventud manejó a gusto la pelota y no le permitió a Guaraní reaccionar. La buena conducción de Claudio Acosta le permitió al antoniano hilvanar varias jugadas claras en su afán de estirar el marcador. El local nunca encontró el volumen de juego y su flojísima campaña está a la vista en la tabla de posiciones que lo tiene prácticamente descendido. Juventud no se conformó y siguió atacando la defensa misionera hasta que, sobre el final de la primera mitad, Lucas Acosta, de contra, conquistó el segundo para el antoniano para ir al descanso con mayor tranquilidad.

En el complemento, Guaraní trató de equilibrar las cosas y se animó más en ataque, el santo especuló un poco en la segunda mitad y esto le permitió crecer esporádicamente a Guaraní hasta que a los 13’, Santiago Gallelli le puso un centro perfecto a Diego Caballero, quien se anticipó a todos y marcó el descuento para el franjeado y parecía que el local intentaría algo más pero Juventud fue cauto y de a poco empezó a tomar nuevamente el control de la pelota y llegó nuevamente con peligro al arco misioneros y a los 34’, Agustín Bellone, de cabeza, decretó el 3 a 1 para el equipo de Gustavo Módica. Lejos de bajar la intensidad, el antoniano fue en busca de más aprovechando las desinteligencias de Guaraní Antonio Franco y a los 41’, Yony Angulo liquidó el encuentro fusilando el arco defendido por para el 4 a 1 de Juventud Antoniana. En los últimos minutos el santo pudo aumentar diferencias con las trepadas de Gustavo Ibañez pero el árbitro se apiadó de Guaraní que está prácticamente condenado al descenso.

Gran partido de Juventud para cortar con la sequía sin triunfos y volver a prenderse en la lucha por la clasificación a los play off.

La síntesis:

Guaraní (1): Matías Gola; Pablo Barzola, Javier De Olivera, Oscar Brizuela y Elián Kopp; Santiago Gallelli, Darío Cardozo, Hernán Galarza y Claudio Fileppi; Alan Almirón y Gonzalo Gómez. DT: Miguel Salinas.

Juventud Antoniana (4): Juan Mulieri, Omar Bellone, Juan Antunes, Juan Cárdenas y Gonzalo Menéndez; Ricardo Gómez, Joaquín Iturrieta y César More; Claudio Acosta; Lucas Acosta y Yony Angulo. DT: Gustavo Módica.

Goles: PT: 3’. Y. Angulo (J), 44’ L. Acosta (J). ST: 13’ D. Caballero (G), 34’ A. Bellone (J) y 41’ Y. Angulo (J).

Cambios: ST: inicio, D. Caballero por A. Almirón (G) y L. Ferreira por D. Cardozo (G), 13’ C. Chavarría por R. Gómez (J), 21’ G. Ibáñez por C. Acosta (J), 26’ G. Da Silva por H. Galarza (G) y 36’ M. Zolorza por L. Acosta (J).

Jornada: 6ª Fecha - Zona D

Estadio: Clemente A. Fernández De Oliveira

Árbitro: Hernán Vallejos (Chaco)