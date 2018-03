Entregan escrituras a través de un programa nacional

Durante la mañana del Jueves Santo, 35 familias recibieron las escrituras de sus casas, a ocho años de la entrega de las mismas. La adjudicación corresponde a los vecinos de los barrios 126 viviendas, 40 viviendas sur y 80 viviendas sur.

En base al Programa de Regularización Dominial, dependiente del Gobierno de la Nación, se concretó la entrega de 35 escrituras, en las cuales los adjudicatarios no pagaron por el trámite del papeleo.

El acto fue llevado a cabo con la presencia del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey junto al intendente Gustavo Solís, el titular del IPV, Sergio Zorpudes; el director nacional de Regularización Dominial, Franco Boggiato; jefes comunales, concejales y demás funcionarios, quienes acompañaron en la entrega.

Durante el acto, el gobernador Urtubey expresó que "el hecho de poder contar con las escrituras de algo que es tuyo es un acto de reconocimiento del Estado y un derecho inalienable. Nosotros no le estamos regalando nada a absolutamente a nadie, sino que estamos haciendo reconocer un derecho que hoy se exige que el Estado garantice. No se trata solamente de reconocer el derecho de cada uno de ustedes; ustedes no le deben nada a nadie, no se lo deben al presidente ni al gobernador ni al intendente". Dichas estas palabras el mandatario felicitó a Solís por la creación de este organismo municipal denominado Oficina de Tierra y Vivienda, y por la facilitación que significa la creación de un área específica para estos trámites.

Un área específica

En dialogo con El Tribuno, la Coordinadora de la Oficina de Tierra y Vivienda, Carolina Suárez Moya, destacó la creación del área especializada. "En otros municipios esta área no existe y se dio gracias a la gestión del intendente Gustavo Solís, en otros municipios los trámites son realizados a través de una delegación del IPV y dependen del acercamiento de la gente hacia alguna de estas oficinas. Nosotros decidimos salir a buscar al vecino y explicarle cuál es la viabilidad del plan. Para ello mantenemos desde hace varias semanas encuentros con los vecinos de los diferentes centros para explicarle cuáles son los requisitos para poder acceder a este plan". Uno de los requerimientos es tener la cuota al día. "La idea fundamental es darle una mejor calidad de vida a nuestros vecinos. La próxima semana estaremos entregando 200 viviendas y próximamente su escrituración", finalizo la coordinadora.