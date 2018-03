Manu Ginobili suma otro récord a su historial de registros 

Manu Ginóbili consumó otro récord a su ya extenso historial de registros. El escolta argentino se convirtió en el jugador con más robos en la historia de San Antonio Spurs , al llegar a 1389 pelotas capturadas a los rivales.

Ginóbili consiguió la marca durante el primer cuarto del partido que San Antonio le ganó en la noche del jueves a Oklahoma City por 103-99, en otra victoria importante para los Spurs en busca de asegurarse la clasificación a los playoffs de postemporada.

Con esta victoria, San Antonio iguala el récord de los Thunders, con 44 victorias y 32 caídas para cada uno en la fase regular de la Conferencia Oeste.

In the first half, Manu Ginobili became the franchise leader in career steals #GoSpursGo pic.twitter.com/GFXMvKUzg5