Del Potro no encuentra el rumbo ante la potencia de Isner

Juan Martín del Potro (1,98 metros) y el estadounidense John Isner (2,08) protagonizan un duelo de gigantes en la primera semifinal del Masters 1000 de Miami . El encuentro se disputa este viernes desde las 14 de la Argentina, con transmisión por ESPN.

Let’s get this semifinal cooking!@delpotrojuan vs. @JohnIsner, who you got?#MiamiOpen pic.twitter.com/Q63aLAprSB