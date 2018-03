"Si no les alcanza el sueldo pidan uno mejor", dijo Macri sobre el canje de pasajes de los legisladores

El presidente Mauricio Macri consideró hoy que "no es algo que esté bien" el mecanismo previsto para el canje de pasajes aéreos por dinero que se utiliza en el Congreso de la Nación y planteó que, si los diputados entienden que "no es suficiente" lo que perciben de sueldo, deben "blanquear" la necesidad de una mejora.

"El mecanismo de los pasajes no es algo que está bien. Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa", sostuvo Macri en declaraciones a LT2 de Rosario.

El Presidente se pronunció de esta forma en medio del revuelo que generaron en el Congreso las denuncias por el cobro en efectivo de pasajes no utilizados durante 2017 y que tienen como uno de los principales blancos a la diputada Elisa Carrió, de la Ciudad de Buenos Aires.

"El camino sería que debatan las cosas como tiene que ser, por eso me parece muy importante el acceso a la información pública y que los argentinos sepan cuánto ganan sus funcionarios públicos", sostuvo Macri al respecto.

"Si los diputados creen que sus salarios no son suficientes, tienen que decirlo pero no está bien que estos pasajes complementen el salario", dijo Macri.

El debate se instaló a partir de un informe de la ONG Directorio Legislativo, que publicó en su sitio web tras acceder a un detalle oficial de los gastos de la Cámara en ese concepto durante: en medio de la polémica, los diputados Luis Contigiani, José Luis Ramón y Fernando Iglesias renunciaron al canje.

Mensualmente, para ejercer sus tareas de representación, los diputados tienen 40 tramos para utilizar (20 aéreos y 20 terrestres): dentro de este universo, existe un monto determinado de tramos que en caso de no utilizarse pueden ser cambiados por dinero en efectivo.

Los fundamentos

El sentido de este sistema era brindar una herramienta para que los legisladores pudieran ir y venir de sus distritos todas las semanas para participar de las distintas instancias del proceso parlamentario, pero también para hacer del Poder Legislativo un lugar más participativo, con espacios de consulta en todo el territorio nacional.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, la forma en la que esto se materializó permitió que los legisladores todos los meses cuenten con dinero en efectivo en sus bolsillos si eligen no hacer uso de esos viajes.

Actualmente esto adiciona a su sueldo, entre pasajes aéreos y terrestres, una suma de 40 mil pesos mensuales, no remunerativos, en conceptos que no están destinados necesariamente a la labor legislativa: en este sentido, en un año pueden llegar a recibir 480 mil pesos por canjes de pasajes, informó Directorio Legislativo.

Al no usar los pasajes los legisladores adicionan a su sueldo, entre pasajes aéreos y terrestres, una suma de 40 mil pesos mensuales, no remunerativos, en conceptos que no están destinados necesariamente a la labor legislativa: en este sentido, en un año pueden llegar a recibir 480 mil pesos por canjes de pasajes.

Sucede que se fijó a partir de julio de 2017 que el monto del tramo aéreo es de 1.350 pesos y 650 pesos el del terrestre: en ambos casos se considerócomo referencia el valor de los pasajes entre Buenos Aires-Córdoba.

La organización advirtió además que existen casos de donación, venta o cesión de los pasajes para personas que no son empleadas del Congreso y que los utilizan para objetos completamente distintos que la propia representación parlamentaria, o bien legisladores que durante un mes no viajan a la Ciudad de Buenos Aires, y que por ende canjean el 100 por ciento de sus pasajes del mes.

Propuestas y acusaciones

En este marco, legisladores del Frente de Izquierda habían propuesto que los legisladores nacionales no cobren más de "cuatro salarios móviles, que hoy colocarían la dieta en alrededor de 36.000 pesos".

Incluso, el exdiputado nacional del PO-FIT, Néstor Pitrola, acusó a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, de canjear pasajes de la Cámara baja por dinero para "pagar la tarjeta".

"Una diputada como Carrió que los canjea todos por dinero, este año va a reunir sólo en rubro pasajes 480 mil pesos. Ella lo discutió conmigo y me dijo ´A mí no me alcanza para pagar la tarjeta´", remarcó Pitrola.