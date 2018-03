Gallardo: "Ser destructivo todo el tiempo no ayuda para nada"

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, criticó este viernes la idiosincrasia del fútbol argentino, en el que un resultado eleva a un equipo y hunde al otro, tal como le ocurrió tras el triunfo sobre Boca Juniors en la final de la Supercopa Argentina, y aconsejó un cambio en ese sentido porque “ser destructivo no ayuda para nada”.

“Es parte de una cultura nuestra, una cultura destructiva para bien y para mal. A veces con poco te alcanza para ser elevado a un lugar no merecido y también con poco alcanza para que te bajen a un lugar de destrucción”, sostuvo Gallardo durante la conferencia de prensa previa al partido del domingo a las 11 ante Defensa y Justicia, por la 21ra. fecha de la Superliga.

“Vivimos así y estamos expuestos a tener que convivir con todo eso. Es feo decir que es parte del juego porque nos acostumbramos a naturalizar algo que no es saludable. Ser destructivo todo el tiempo no ayuda para nada”, sentenció.

La realidad es que River cumple una de las peores campañas de su historia a nivel local, ya que ocupa el 16to. puesto con 26 puntos, lejos de los puestos de clasificación a las Copas Libertadores (está a 10 puntos) y de la Sudamericana (a 4 unidades).

“Intentaremos seguir con la dinámica que traemos, que nos pueda hacer funcionar mejor. Tanto el factor futbolístico como el emocional fueron importantes para la recuperación. Pero sin dudas una victoria tan importante como la que sucedió en la Supercopa Argentina, después de venir de una situación bastante mala, nos hizo enfocar y claramente nos desbloqueó”, puntualizó.

Gallardo, de cara al cruce con Defensa y Justicia, que se jugará a las 11 de la mañana, señaló: “Es un horario atípico. Pero estamos con buenas sensaciones, con lo que vivimos en estos últimos diez días, con un plantel entusiasta. Así que esperamos ir a Varela a hacer un buen partido, creemos que será abierto por lo que propone Defensa, que intenta jugar y tiene ambiciones ofensivas”, opinó.