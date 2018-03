La defensa que hizo Macri de Aranguren "naturaliza la corrupción", dijo Agustín Rossi

El jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, cuestionó hoy al presidente Mauricio Macri por defender al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y consideró que el mandatario "naturaliza la corrupción".

"Es inadmisible que el Presidente siga avalando y naturalizando la corrupción, justificando a los funcionarios que tienen offshore. No es normal que el 50 por ciento de los ministros tenga cuentas o plata fuera del país. Es un hecho profundamente antiético", sostuvo el legislador.

Durante una recorrida por la Quinta Sección Electoral bonaerense, el referente opositor agregó: "Macri es cómplice de esto porque les podría haber dicho a sus funcionarios que traigan su plata del exterior. El Gobierno dice que tener empresas offshore no es corrupción. No está tipificado en el Código Penal pero sí es un acto de corrupción. En las cuentas offshore se maneja dinero ilícito. Como mínimo hay evasión impositiva".

Recorrida por la Costa Atlántica

El santafesino estuvo en San Bernardo, General Lavalle y Pinamar, en donde aseguró que el líder del PRO "defiende y justifica los actos de corrupción de sus funcionarios, mientras castiga al pueblo trabajador con tarifazos que son impagables y con políticas que agraden al conjunto de los argentinos".

El exministro de Defensa también recorrió otras localidades de la Costa Atlántica: en Pasaje Pavón se reunió con vecinos que reclaman que no se instale un basural a cielo abierto y visitó a productores agropecuarios de la zona, mientras que en Pinamar participó de una charla abierta con vecinos.

El respaldo del Presidente

El presidente Mauricio Macri respaldó hoy al ministro de Energía, Juan José Aranguren, en medio de la polémica por sus dichos respecto al dinero que tiene en el exterior, y aseguró que el funcionario es "serio y trabajador y le ha tocado arreglar el peor embrollo que heredamos".

"Yo escuché sus declaraciones en vivo y en directo así que no sé si no están un poco sacadas de contexto. Aranguren es un ministro serio y trabajador y dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas, un país sin energía, que perdía reservas todos los días y con las tarifas por el piso, que nos llevaban cada día a más apagones ... Todo eso ha tenido que hacer y no ha sido nada simpático", sostuvo Macri en declaraciones a Radio LT2 de Rosario y Cadena 3 de Córdoba.

Incluso, el Presidente remarcó que Aranguren "venía de una petrolera importante a nivel mundial", Shell, la que "le había pagado al final en acciones de la petrolera", aunque la Oficina Anticorrupción "le dijo que debía vender esas acciones, por más que para que el precio de esa empresa se movilizara por lo que pasara en la Argentina tenía que haber una revolución".

"Igual las tuvo que vender en el peor momento del precio del petróleo, lo cual le costó una pérdida importante", reflexionó Macri, en medio de la polémica por los dichos del funcionario, quien dijo este jueves que traerá su dinero al país recién cuando se "recupere la confianza" en la economía argentina.

Al respecto, Macri destacó que "esas acciones que vendió las dejó en el mismo lugar donde las tenía en el exterior" y explicó además que si Aranguren decide traer el dinero al país "tiene que tener un segundo compromiso", que es "hacer inversiones que no vuelvan a tener conflicto de intereses".

"Porque si compra acciones en empresas locales a las que les termina yendo bien, uno puede interpretar que puede haber influido... Son cosas que tienen cierta necesidad de análisis en esta nueva Argentina en la que hemos puesto un estándar totalmente nuevo y alto en materia de transparencia y honestidad, cosa que me parece muy bien y me siento responsable de que así sea", enfatizó.

Finalmente, Macri cuestionó que "en esta nueva Argentina en la que estamos investigando a funcionarios que vinieron secos y se fueron ricos", se ponga la lupa en funcionarios "por lo que hicieron en su pasado".



Los ahorros del ministro

El titular de la cartera de Energía de la Nación había admitido este jueves que sigue teniendo sus ahorros fuera del país y señaló que los traerá de vuelta "a medida que se recupere la confianza" en la Argentina.

El funcionario del Gobierno nacional justificó así que el 84% de su patrimonio -unos 88 millones de pesos- esté depositado en el extranjero, según se desprende de su declaración jurada, y lo atribuyó a una falta de "confianza" en la economía.

Al ser consultado por Radio Con Vos sobre esta situación, el ministro reconoció: "El que se quema con leche ve una vaca y llora. Casi todo lo que tengo afuera fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador, de acciones de esa empresa que estaba en el exterior".