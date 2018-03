"Retroceden" dijo el rector a jóvenes que increparon a Urtubey

El rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Antonio Fernández Fernández, salió a cuestionar a los estudiantes que el miércoles increparon al gobernador Juan Manuel Urtubey por las restricciones al pase libre de Saeta.

Sostuvo que "retroceden en la larga lucha del movimiento estudiantil por el boleto educativo que compartimos como miembros de la comunidad universitaria". En un comunicado que difundió ayer, el rector sostuvo que las autoridades de la UNSa "consideran que en pleno Estado de derecho es inadmisible el uso de la violencia para ejercer la protesta o plantear un reclamo por más justo que lo considere un grupo social y político".

La noche del miércoles, un grupo de estudiantes atacó a Urtubey cuando salía del predio de la UNSa, en su camioneta, tras dictar una clase en la facultad de Ciencias Económicas. Integrantes del denominado grupo Colectivos de Estudiantes le reclamaron al mandatario el tope de cien boletos gratuitos para el transporte público. Hasta el año pasado, el beneficio, que se instauró en 2013, no tenía limitaciones.

"No hay plata" fue una de las respuestas de Urtubey, según se puede ver en el video que se viralizó por las redes sociales minutos después del incidente. En ese momento, algunos de los estudiantes le reprocharon el haberle regalado "un anillo de diamantes" a su esposa, la actriz Isabel Macedo.

Antes de ese hecho, el grupo de manifestantes ya había interrumpido la clase de Derecho Constitucional que el gobernador daba en Ciencias Económicas.

Tras la viralización de las imágenes, el rector Fernández Fernández expresó que "en el ámbito de la Universidad pública debe primar el respeto al otro, la libertad de opinión, la racionalidad de los argumentos frente a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y el ataque falaz a la persona humana".

"Quienes incurrieron en estos hechos, sepan que no encontrarán en la comunidad universitaria ni en sus autoridades justificación alguna a lo que hicieron. Además de agredir a un docente invitado de nuestra universidad, nos hacen retroceder en la larga lucha del movimiento estudiantil por el boleto educativo que compartimos como miembros de la comunidad universitaria", acentuó Fernández Fernández.

"Libertad de cátedra e igualdad de posibilidades educativas están contenidas en dos de los principios básicos del sistema universitario que se apresta a celebrar el centenario de la Reforma Universitaria y que no estamos dispuestos a resignar frente al uso de la violencia", agregó el rector de la UNSa.

El viernes, al recibir a los primeros turistas en el aeropuerto Martín Miguel de Gemes, el gobernador, en una entrevista con Multivisión, afirmó: "No tiene justificación lo que hicieron, sea el gobernador o sea quien sea, la gente piensa que con violencia puede conseguir cosas y que esa es la forma de expresarse, pero no es así, no conduce a nada".

Por otra parte, el grupo Colectivo de Estudiantes hizo un descargo en el que sostienen que el gobernador se negó a hablar sobre las restricciones al boleto, que se enmarcan en el plan de contención de gastos para reducir el déficit. En esa publicación, que realizaron en las redes sociales, detallaron que el grupo está conformado por alumnos de todos los niveles educativos y centros de estudiantes.

Además, convocaron a una movilización para el 6 de abril, a las 9, en la avenida Tavella y Líbano.