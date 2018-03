Tensión por el paro de los municipales

En la jornada del miércoles, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) entidad gremial que agrupa a trabajadores municipales, dio inicio a una medida de fuerza que en principio será por tiempo indeterminado. Las razones de esta medida de fuerza cuentan con ocho puntos, de los cuales los más importantes son: sin acuerdo con el Ejecutivo municipal por el aumento salarial. Denuncias por maltrato hacia el personal. Incumplimiento con el pago de un monto fijo de $ 3.000 a los empleados del sector de recolección, quienes cuentan con un régimen especial de trabajo. Incumplimiento con el pase a planta permanente de personal contratado.

"Nosotros como gremio realizamos todas las notificaciones que nos marca la ley para poder dar inicio con la medida de fuerza, el municipio dice que no recibió ninguna pero tenemos todas las copias. Son varios los puntos que nos llevaron hasta esta situación de un paro municipal, primero es la oferta de un 8% de aumento cuando todos dieron el 15%; las diversas denuncias de maltrato hacia algunos empleados municipales, las que fueron presentadas ante este gremio. El incumplimiento del pago de un adicional de

$3.000 a los recolectores de basura, quienes cuentan con un régimen especial de trabajo. Tampoco cumplieron con el pase a planta de varios empleados contratados en base al compromiso asumido a fines del año anterior. Este paro es totalmente legal aunque ellos digan lo contrario, nosotros no recibimos ninguna notificación de una conciliación obligatoria, de lo contrario la hubiéramos acatado", explicó el secretario general de UPCN, Gerónimo López. De acuerdo a los gremios, UPCN estuvo acompañado por ATE y SOEM, unos 120 empleados acataron la medida de fuerza. Lo que representaría un 25% del total de la planta. La primera jornada de paro fue sin movilización.

Versión municipal

Desde la Secretaría de Gobierno, Walter Segerer, anticipó que habrá sanciones económicas para los adheridos al paro, debido a que se trata de una medida de fuerza ilegal: "Sabemos que fueron notificados de una conciliación obligatoria dictaminada por el Gobierno provincial, nosotros la recibimos y ellos también tienen que haberla recibido, por esa razón es que declaramos a este paro como Ilegal", expresó el funcionario. Con respecto al aumento salarial dijo: "Estamos en conversación, nosotros hicimos una propuesta y ellos realizaron una contrapropuesta, todo se está analizando, la situación económica del municipio no es la mejor, no queremos prometer algo que después no podamos cumplir". Sobre las denuncias por malos tratos hacia el personal Segerer señaló: "Nunca recibí una denuncia, lo correcto sería que el empleado que se sienta perseguido o maltratado realice una denuncia dando a conocer su situación, pero nunca nadie lo hizo, por esa razón considero que no debe haber tal maltrato entre un jefe y su personal". En vísperas de un feriado largo, la diagramación para la recolección de la basura es de vital importancia para evitar la acumulación de basura por varios días, "nosotros vamos a garantizar la recolección de la basura durante estos días de feriado, sabemos que el personal a cargo está adherido a la medida de fuerza, pero de todos modos vamos a cumplir con la comunidad". Para el municipio el porcentaje de adheridos a la medida de fuerza, es del 10%.