Camaño: "Parece que Macri se olvidó de todos los pasajes que canjeó cuando fue diputado nacional"

La jefa del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, cuestionó hoy al presidente Mauricio Macri por sus críticas a los legisladores que aumentan sus ingresos cambiando por plata los pasajes que no utilizan, al recordar que “él también fue diputado y también los canjeó”.

"Que encantador Mauricio Macri. Se olvidó de todos los pasajes que canjeó cuando fue diputado nacional, en su época era por planilla, ¿recuerda? Porque él también fue diputado y también canjeó pasajes”, dijo a través de su cuenta de Twitter y en un comunicado de prensa la diputada nacional de la fuerza liderada por Sergio Massa.

Camaño se refirió de esa manera a las declaraciones que hizo ayer Macri, en las que defendió a sus funcionarios pero cuestionó a los legisladores que cambian por dinero los pasajes que no utilizan.

“No es algo que esté bien. Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa”, indicó ayer Macri en una entrevista con radio Cadena 3 y AM 1230 de Rosario.

En ese sentido, el jefe de Estado afirmó que “no hay que subestimar más a los argentinos” sino “decirles la verdad”.