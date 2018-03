Sin la presencia de Diego y sin prensa, se casa Dalma Maradona

La gran incógnita de la noche ya está resuelta: Diego Maradona finalmente no estará presente. Sin embargo, Dalma Maradona está dispuesta a disfrutar de su gran noche de casamiento junto a su esposo, el economista y exrugbier Andrés Caldearalli.

La fiesta

Quien sí estará presente, claro, es su madre, Claudia Villafañe, que es quien se encargó de supervisar todos los detalles del gran festejo, junto a su empresa de eventos Plan V.

La celebración se llevará a cabo en el salón La Herencia, ubicado en la localidad de Pilar. Se trata de un espacio cubierto, pero que también posee un gran parque.

La muscalización estará a cargo del DJ Mariano Legui, mientras que de la ambientación del espacio se encargó Ramiro Arzuaga. La empresa Schuster, a su vez, se ocupará de la barra de tragos y el catering.

La invitación cita a los 350 invitados a las 18, y se espera que alrededor de las 20 se celebre la ceremonia de intercambio de alianzas frente al altar. Eso sí: nadie -salvo el personal especialmente contratado para ello- podrá tomar fotografías ni filmar durante lo que dure la fiesta.

Los novios

Dalma y Andrés fueron compañeros de colegio, pero comenzaron su relación recién en 2013. ‘Cuando estábamos en la escuela, yo tenía otro novio y con él llevábamos una relación de amigos. Después, cuando me separé, había un grupo con el que nos seguíamos frecuentando, y fue cuando nos encontramos desde otro lugar‘, recordó la hija del Diez en una entrevista.

Diego quien supo siempre expresar el amor por sus hijas no estará en el casamiento

Para esta noche, Dalma buscó el asesoramiento de imagen de Bernie Catoria, que trabaja, entre otras celebridades, con Luisana Lopilato. Fue él quien reveló algunos detalles del vestido: ‘Va a ser una lindísima y sexy novia. Ella tiene un cuerpo muy fácil. En noviembre viajé a Nueva York y le hice una preselección. También le propuse diseñadores europeos y argentinos. En total, le elegí quince vestidos, no necesariamente blancos, y fuimos descartando, pero Dalma está disfrutando mucho el proceso‘. Luego trascendió que el diseñador elegido por la novia para su gran vestido fue Gustavo Cadile.

Felizmente casados

La pareja dio el ‘sí, quiero‘ ante la ley en una ceremonia íntima en el Complejo al Río el viernes 23 de marzo. La actriz anunció al mundo que ya estaba oficialmente casada con una foto de su libreta matrimonial que publicó en su cuenta de Twitter. En el mensaje publicado en la red social agradeció el cariño de la gente y hasta se permitió bromear sobre los colores de la libreta: dijo que hubiera querido que fuera azul, por los colores de Boca Juniors, el club de sus pasiones.

El gran ausente

Luego de idas y vueltas, Diego Maradona será el gran ausente de la noche. Un partido del Fujairah FC -equipo de los Emiratos Árabes Unidos que dirige- habría sido uno de los motivos que llevaron al padre de la novia a desistir de viajar a Argentina. A pesar de que el encuentro finalizó cerca del mediodía, hora argentina, con una victoria de 2 a 0, el exfutbolista no hubiese podido llegar a tiempo a la celebración, debido a las 17 horas de vuelo que separan Dubai de Buenos Aires.

Sin embargo, ese no sería el único motivo por el que Maradona desistió de viajar. Además del primer enfrentamiento por la intención de Dalma de no invitar a Rocío Oliva, hay otras decisiones sobre la lista de concurrentes que habría molestado de sobremanera al Diez. Una versión asegura que las hermanas del exfutbolista no estaban dentro del plan original de invitados, y que fueron convocadas a último momento. Otro rumor indica que Diego no se sentiría cómodo con la presencia de Ricardo Darín y Dady Brieva, con quienes ha mantenido afrentas mediáticas en el pasado.