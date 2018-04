Primavera quiere seguir de temporada 

Villa Primavera buscará imponerse una vez más en la temporada y sacar pasaje a semifinales. El equipo de Hugo Rivero enfrentará de visitante a Sportivo El Carril, por los cuartos de final de vuelta del torneo Federal C.

Las historia quedará marcada para cualquiera de los dos clubes, porque para uno terminará la competencia, mientras que el otro continuará en la lucha por lograr su objetivo.

El gallito intentará hacer valer la mínima ventaja que logró el domingo pasado, al imponerse por 1 a 0.

El técnico de Primavera, satisfecho por la buena producción que hicieron sus muchachos en el primer partido, mantendrá prácticamente el mismo once, salvo el ingreso de Fabricio Reyes, quien marcó el gol de la victoria en los primeros noventa minutos.

La Perla, recuperado de un leve esguince de rodilla, un hombre fundamental en el ataque del gallito, intentará ampliar su buena racha.

Una buena noticia para el DT de Primavera es que podrá contar con Gustavo Barrionuevo, en caso de ser necesario. El “Mudo” mostró una mejoría de su lesión (fisura en un dedo de su mano derecha), lo que le permitirá estar en el banco de suplentes.

El gallito desea escribir un nuevo capitulo en su historia como institución, teniendo en cuenta que el año pasado se afilió a la Liga Salteña y hoy está ilusionado con continuar en carrera en busca del ascenso.

El Carril también dará batalla por enriquecer su trayectoria y superar la mejor campaña que logró en un Federal C hasta entonces. Cabe recordar que los diablos rojos fueron eliminados en la misma instancia por Atlético Chicoana en el 2013.

José Jaime, técnico de El Carril, tiene una duda para terminar de definir la alineación titular, porque Manuel Magno no superó en su totalidad la lesión que lo aqueja. El delantero ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

Los carrileños tiene un panorama alentador por delante, ya que se mantienen invictos en casa. Jugó tres partidos de local y los ganó a todos.

Justamente, ese fue uno de los motivos por el cual se negaron a cambiar de escenario. A esto hay que agregarle que tendrán todo el apoyo de su gente, ya que la Policía prohibió el ingreso de público visitante por cuestiones de seguridad.

Los equipos:



EL CARRIL V° PRIMAVERA

P. Casimiro A. Pedroso

J. Corvalán C. Garnica

G. Aybar J. Mamaní

A. Miranda A. Reyes

J. Casimiro D. Carabajal

A. Gerónimo F. Sánchez

F. Andrada J. Pichotti

R. Lamas R. Chocobar

M. Magno R. Escalante

J. Raposo M. Puntano

F. Morales F. Reyes

DT: J. Jaime DT: H. Rivero

Estadio: Luis A. D’Andrea

Árbitro: Enzo Rivas

Hora de inicio: 16.30