“Máximo Kirchner tiene todas las condiciones para ser un dirigente de la talla de los padres”

Es uno de los periodistas ícono del kirchnerismo y, lejos de renegar del periodismo militante cuestionado por algunos sectores, considera que se trata de una mutación que está ocurriendo en todo el mundo. “Si uno piensa en los inicios del periodismo en Argentina, con Mariano Moreno que fundó un diario para difundir sus propias ideas; o Bartolomé Mitre, con La Nación difundiendo ideas conservadoras, entonces no es tan difícil remontarse a los inicios de esta tendencia”, dijo el periodista Roberto Navarro.

“Después viene una época con las universidades, en la que se habla más del periodismo independiente u objetivo, como se dio en llamar”, describe y completa: “A mí me parece que ahora, acá, como sucede en Estados Unidos o Inglaterra, nuevamente aparece un periodismo mucho más comprometido con sus ideas y sin tanto temor a acercarse a los lugares de poder adonde le interesa”.

De visita en Salta, Navarro reconoce que está recorriendo varias provincias trabajando en el armado de un peronismo de unidad, al que considera que Juan Manuel Urtubey debe retornar para no ser funcional a Cambiemos en las próximas elecciones y resalta su apoyo en Salta, y el de Cristina Kirchner, al proyecto de Sergio Leavy. Y, aunque no descarta ser candidato si fuera necesario, cree que su rol es el de periodista, pero participando activamente en política para la reconstrucción del peronismo.

Usted antes que periodista fue economista, ¿cómo lo ve al país?

Yo tengo una gran preocupación por lo que va a ocurrir durante el gobierno de Mauricio Macri, hay indicadores muy fuertes: tener el récord de fuga de divisas más alto de los últimos 30 años, en un momento que se supone que es un gobierno neoliberal que debería generar confianza; el déficit comercial apabullante, cualquier país se preocuparía mucho por el déficit comercial que tenemos; el déficit en materia de turismo, todo eso lo estamos financiando con una deuda de 58% del PBI. A De la Rúa le explotó con el 72. ¿Vamos a esperar a que explote? Lo de las Lebac ya se sabe que no se pueden pagar, va a haber un canje y, cuando ocurra, va a generar desconfianza.

¿Y en lo institucional?

Justamente, si a todo esto le sumamos el nivel de violencia institucional, persecución a políticos opositores -más allá de lo que pienses en cada caso en particular-, los tipos van presos y después se ve qué se hace con eso, y de hecho están saliendo todos. En el caso donde trabajé yo, había medios de comunicación donde el dueño estaba preso porque tiene una deuda impositiva, cuando deudas impositivas tienen un montón de empresarios. En el caso mío, yo estoy censurado en radio y televisión, cuando yo tenía dos programas de televisión y uno de ellos era el de más audiencia de la televisión argentina y otro, El Destape, que le ganaba a A Dos Voces y otros programas del estilo. Estaba en radio, con el segundo programa de más audiencia de AM y hoy no puedo trabajar. Eso me da la pauta de que es un gobierno que se va radicalizando, se va endureciendo en su posición, restringiendo libertades individuales. Si se unen esos datos con una posible crisis financiera, en un Gobierno con este bajo nivel de respeto institucional, a mí me preocupa la paz social. Me preocupo para que en 2019 este Gobierno deje de estar, pero como debe dejar de estar: en las urnas.

¿Cómo ve a Salta en este contexto nacional?

Los salteños están sufriendo algunas cosas que sufren todos los argentinos y algunas particularidades de Salta. El caso de lo general, los tarifazos claramente están doliendo muchísimo, esto deteriora su poder adquisitivo por lo que consumen menos, se produce menos y se genera desempleo; y además la suba de precios de los alimentos. Me pasaron un informe recién, del Instituto Gino Germani, que revela que el precio de los alimentos en la Argentina, en términos de relación con el salario, es el más alto de los últimos 50 años. Y si a vos te sale muy caro comer, muy caro pagar la luz, el agua y el gas, obviamente que estás viviendo peor que antes.

Me parece que el escenario político que se va plasmando en Salta tiene que ver con algunos apoyos tradicionales y con esta crisis que va degradando este apoyo.

¿Cree que el gobernador Urtubey puede ser presidente en 2019?

A mí me parece que lo mejor que podría hacer Urtubey para colaborar con el país, y yo creo en su buena voluntad, es formar parte del peronismo, que es el único que le puede ganar a Cambiemos. Yo sé que Urtubey le dijo a un amigo mío que los argentinos vivíamos mucho mejor con Cristina que con Macri, cosa que es bastante evidente, diría yo, sin necesidad de pensar que uno va a votar a Cristina. El sabe eso, el sabe que con Macri estamos mal. Lo mejor que puede hacer él es buscar la unidad del peronismo, competir ahí adentro, puede ser un candidato competitivo dentro de lo que es el peronismo a nivel nacional y conformar lo mismo algún tipo de alianza acá. Tal vez, en este momento está diciendo que quiere ser candidato a presidente para mantener algún status quo de poder, que siempre sucede en la última parte de un gobierno, sería comprensible de su parte. Pero yo confío en que en algún momento se va a sumar, porque si él crea una especie de peronismo B, al margen del que están formando Cristina, Massa, Randazzo, Rodríguez Saá y Capitanich, lo que va a hacer es ayudar a Cambiemos a ganar, porque le va a sacar 5 a 7 puntos al peronismo y le será funcional a Cambiemos.

¿En Salta quién es un candidato al que ve con condiciones para suceder a Urtubey?

Yo estoy convencido de que en 2019, con estos cuatro años, va a alcanzar para que la población argentina busque algo que sea absolutamente antagónico a Cambiemos...

Como pasó en 2015 con Cambiemos y el kirchnerismo...

Así es, pero esta gente tiene un ritmo mucho más rápido que el de Cristina para modificar cosas. Por lo tanto, yo creo que el candidato acá para gobernador que representa esas ideas antagónicas a Cambiemos y que sabe que ya no se puede distribuir como antes, que hay que desarrollar y generar riquezas al mismo tiempo que distribuir, es Sergio Leavy. Yo he hablado mucho con él y es un candidato que representa hoy a lo que son las fuerzas del peronismo a nivel nacional, va a tener apoyo de todo el peronismo Leavy; incluso sería bueno algún tipo de acuerdo con Urtubey.

De hecho hay algunos candidatos que ya deslizaron su intención de ser candidatos en 2019 que buscaron la foto con él...

Sí, Leavy tiene apoyo nacional, tiene apoyo local, y me parece que en las provincias del norte se empieza a percibir que el peronismo va a ganar. Yo lo veo, no solo como candidato que lo va a ser, lo veo ganando a Leavy. Yo personalmente lo apoyo, sé que Cristina lo apoya, pero te digo más, sé que otros políticos importantes del país lo apoyan.

¿Se puede saber quiénes?

Leavy representa al peronismo unido de todas las vertientes a nivel nacional, si le preguntás a Massa, Randazzo, Rodríguez Saá, todos te hablan de Leavy en Salta.

¿En Salta se podrá dar esa unidad?

Me gustaría que toda la clase política salteña piense en los problemas que les está generando Cambiemos. Yo veo que el intendente (Gustavo) Sáenz va a ser candidato de Cambiemos. Pero yo creo que si los salteños están sufriendo la suba de precio de los alimentos, los tarifazos, la falta de empleo, y él está en una boleta de Cambiemos, está convalidando eso. A mí me gustaría ver a un candidato como Sáenz poniéndose de frente y diciéndoles “no queremos Cambiemos en Salta”. Sería bueno, todavía está a tiempo. Viene del peronismo y qué bueno sería una interna en donde fueran todos los peronistas que tienen posibilidades de ser gobernador y enfrentar a Cambiemos. Yo te puedo asegurar que en los próximos dos o tres años, este país va a terminar con una explosión financiera muy grande, que vamos a terminar con el 50% de pobreza, es un gobierno que se va a ir con violencia como se fue De la Rúa, pero yo creo que este gobierno va a ser peor. Es un gobierno del que tengo los peores pronósticos y los di en 2015. Ojalá Sáenz no esté en esa boleta porque puede tener un muy buen futuro dentro del peronismo.

¿Y usted, analiza una candidatura política?

El grado de preocupación que te va generando la situación del país hace que vos por momentos pienses en dónde podés jugar mejor y rendir más. Yo hoy tengo un medio de comunicación que ha crecido mucho. Creo que ahí tengo un nivel de influencia y de utilidad para el país interesante. Si mañana se da algo y a mí me parece que desde ese lugar se puede ser más útil, se verá.

¿Cristina será candidata en 2019?

Ella me dijo que no, que piensa que es época de otra generación de políticos y que lo que hizo ella, en términos de presidenta, es una etapa cumplida. Ella cree que en 2019 puede haber un candidato que sea más útil. Ahora, si me preguntan si puede cambiar, seis meses antes todo puede cambiar.

¿Y a Máximo Kirchner cómo lo ve? ¿Puede en algún momento ser el sucesor de sus padres?

Tiene las condiciones para ser un dirigente de la talla de los padres y que, en el futuro, quizá no en la próxima elección, seguramente llegará a jugar bien arriba. Y un poco hoy es lo que está haciendo porque está trabajando muy fuerte en la unidad del peronismo.

El Gobierno muestra buenos índices con bajas de pobreza y desocupación. ¿Usted qué opina?

Este Indec es más peligroso que el de Cristina, que era mentiroso absolutamente, lo he dicho siempre. Pero tenía con quién contrastar la información. Este no, porque todos los consultores trabajan para este Gobierno. Lo que diga el Indec es irrelevante, no le creo nada.

¿Quién cree que fue mejor Néstor o Cristina?

Son etapas distintas. Yo creo que los cambios más contundentes los hizo Cristina. Néstor tenía un manejo económico mucho más sensible, además sabía más de economía, y tomó años en donde veníamos del fondo del pozo, con lo cual crecer es fácil. Pero me parece que el ideal era cuando estaban los dos vivos y se complementaban.