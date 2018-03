VIDEO: Imprudencia, manejó a 140 kilómetros por hora acostado en su moto

No fue el primero y no será el último, pero en un país donde 22 personas mueren cada día en accidentes viales, no deja de generar indignación. En plena autopista Panamericana, un joven fue filmado mientras hacia piruetas con su moto a alta velocidad. El video, que se viralizó en las redes sociales, fue tomado ayer en el kilómetro 20, mano hacia Capital Federal.

En la grabación, registrada desde un auto, se ve como el joven se acuesta sobre su moto mientras conduce con una sola mano y deja atrás a otros vehículos, superando claramente los 140 kilómetros por hora. En la maniobra, puso en riesgo su vida y la de los demás que circulaban a su alrededor. En el final del video también se lo observa haciendo movimientos con sus pies.

No es la primera vez que sucede un hecho de estas características en la Panamericana. En marzo de 2016, un motociclista también fue filmado haciendo piruetas similares por el ramal Escobar. A fines del año pasado, vecinos y ONGs de seguridad vial denunciaron la realización de picadas sobre la autopista.