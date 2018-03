Hallaron sin vida, en un canal, a la mujer de 78 años perdida en La Merced

"No la vi, pero por el calzado me di cuenta. Eran los zapatitos de mi mami".

El dolor atraviesa la voz de Mercedes Torres, hija de Juana Huiriqueo, la mujer de 78 años que estaba desaparecida desde el pasado 9 de febrero y ayer fue encontrada sin vida en un canal, cerca de La Merced.

Madre e hija habían llegado a Salta para visitar a la familia de su esposo, que reside en esa localidad del Valle de Lerma. Pero el día que llegaron, en la noche, la señora que padecía Alzheimer salió de la casa sin decir una palabra. En ese momento comenzó la búsqueda.

En la madrugada de ayer, varios vecinos alertaron a efectivos de la comisaría 105 sobre el hallazgo de una mujer sin vida en una acequia que pasa por la finca El Seminario, ubicada a metros del denominado Camino de los Vallistos.

Fue así que efectivos del Grupo de Investigadores y Sector 82 se dirigieron al lugar, donde permanecieron hasta las primeras horas de la mañana. Con la luz del día llegó personal del Cuerpo de Investigadores Fiscales, para registrar la escena, levantar el cuerpo y recolectar pruebas para determinar las causas del deceso.

Para entonces trascendió que por el estado en el que se encontraba el cuerpo, su deceso se habría producido hace ya varios días.

Temprano en la mañana, Mercedes Torres recibió un llamado desde la comisaría de La Merced. Al llegar al lugar fue informada sobre el hallazgo.

"No me dejaron ver el cuerpo, solo me mostraron los zapatos y los reconocí", agregó al dialogar, en la tarde, con El Tribuno.

Pasaron muy cerca

Con la voz quebrada por el llanto que apenas podía dominar para hablar, Mercedes explicó que en el lugar donde apareció el cuerpo de su mamá está a pocos metros de donde rastrilló la policía e incluso ella pasó cuando salía a buscarla por La Merced y lugares cercanos.

"Los policía hicieron rastrillaje por esa zona y no puede ser que no la hayan encontrado; si por ahí hasta anduvieron con los perros", dijo en una mezcla de queja y lamento.

Recordó que el operativo de búsqueda anduvo por el Camino de los Vallistos, recorrieron las fincas que atraviesa este recorrido.

"La gente había dicho en ese momento a los policías que fueran un poco más arriba, pero en ese momento nos dijeron que no podían hacer mucho más porque ya habían recorrido toda la zona", añadió.

Mercedes explicó que la familia también buscó a la abuela en esa zona.

"Nosotros anduvimos por ese lugar; caminé no sé cuántos kilómetros hasta que salí a la parte de San Agustín y nada. Llegué a un canal que había por el lugar e incluso con la señora que me acompañó nos metimos al canal hasta que en un momento me dijo que nos estábamos saliendo muy lejos".

De vacaciones

Mercedes está casada con un salteño oriundo de La Merced y viven en Neuquén. Este año, el matrimonio había decidido venir a Salta a visitar a los parientes y, por primera vez, traerían a Juana Huiriqueo.

El 9 de febrero llegaron a la ciudad de Salta, estuvieron algunos minutos antes de salir rumbo a La Merced.

Tras los saludos y compartir lo que quedaba del día, al finalizar la cena, Mercedes fue a un dormitorio para preparar la cama para su mamá. La señora había quedado sentada en el comedor. Fueron pocos minuto que la hija dejó de ver a la madre, pero fueron suficientes para que la mujer de 78 saliera -seguramente desubicada por la enfermedad que tenía- a la calle.

Cuando Mercedes volvió a buscarla para llevarla a dormir y no la vio, comenzó una intensa búsqueda de toda la familia. Esa misma noche fue a la Policía de La Merced a pedir ayuda.

En los días sucesivos, policías, bomberos y la familia emprendieron una búsqueda y una campaña para pedir que si alguien la había visto les avisara.

Veintitrés días después, vecinos de la zona rural cercana a La Merced encontraron su cuerpo en una acequia.

Trámite judicial

Tras el hallazgo del cuerpo y la intervención policial, las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas Nº 2.

"Hasta la semana que viene no me van a entregar el cuerpo", explicó Mercedes.

Mañana, a las 9, ella tiene que presentarse en el Cuerpo de Investigadores Fiscales, ya que los peritos le extraerán una muestra de ADN para confirmar lo que el corazón de la hija ya sabe. Además, los forenses harán, durante el fin de semana, la autopsia para determinar fehacientemente cómo y cuándo falleció Juana Huiriqueo.