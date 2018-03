Piden suspender a un concejal acusado de abusar de una niña

El viernes pasado ingresó formalmente al Concejo Deliberante una nota solicitando la suspensión del concejal Raúl Ledesma, por inhabilidad moral, ya que se encuentra sospechado del abuso sexual simple de una menor de 14 años.

El expediente administrativo en el legislativo de la localidad lleva el número 6.772 y fue presentado por la madre de la adolescente víctima. "Se ha requerido la remisión de la causa a juicio del imputado Raúl Ricardo Ledesma por la comisión del delito de abuso sexual simple, en concurso real de dos hechos", destacó la mujer en la presentación.

"Las graves imputaciones penales formalizadas y solicitadas por la fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual y teniendo en cuenta que su víctima es una niña menor de edad, no cabe duda a esta altura, que al menos su inhabilidad moral está severamente cuestionada, no solo por mi parte como madre de la víctima y denunciante en la causa, sino ya por la magistratura interviniente en la investigación que recolectó pruebas de cargo con las que le adjudica a Ledesma responsabilidad penal por la comisión de dos hechos delictivos de afectación lesiva y repugnante no solo para quien lo padece sino también para la ciudadanía misma por encontrarse afectada la integridad sexual y la honestidad de una niña", destacó la madre de la menor en la nota.

"Ante el inminente inicio de las sesiones del Concejo Deliberante, vengo a requerirles a ustedes, que de acuerdo a sus reglamentos ejerzan el poder disciplinario que tienen sobre sus miembros suspendiendo al concejal Raúl Ricardo Ledesma por encontrarse incurso en un delito por el que debe acudir como imputado enjuiciado ante un tribunal oral, lo que refleja la comisión de actos indignos con la función pública", destacó la mujer.

No hay fecha para el juicio

El concejal de Cambiemos, Raúl Ledesma, sigue en funciones a pesar de su situación. Asegura que es inocente y apeló la elevación a juicio. Fue reelecto en su cargo, por eso en diciembre pasado prestó juramento. "Por mi honor y la verdad, sí juro", dijo el edil en voz alta. En noviembre del año pasado, en un trabajo conjunto entre la Fiscalía Penal 2 de Metán y la Fiscalía Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, se llevó a cabo la investigación del caso denunciado por la madre de una menor y reunidos los elementos probatorios necesarios, requirieron juicio para Raúl Ricardo Ledesma.

"Las fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Cecilia Flores Toranzos, llevaron adelante en forma conjunta las tareas investigativas en la causa contra Raúl Ricardo Ledesma, quien se desempeña como concejal en la ciudad de Metán, y se encuentra imputado por el delito de abuso sexual simple", confirmaron oficialmente. Destacaron que reunidos los elementos de convicción necesarios, se presentó el requerimiento a juicio por el delito de abuso sexual simple en concurso real (2 hechos) en perjuicio de una menor de 14 años (actualmente ya tiene 15), a quien habría intentado besar y tocar sus partes íntimas.

"En la investigación fueron fundamentales los testimonios de la propia víctima, sus amigas y otras personas que aportaron datos a la investigación, como así también los informes psicológicos que se realizaron y a través de los cuales se pudo corroborar el delito denunciado", se indicó oficialmente.