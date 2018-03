Salta negociará con Tarija un acuerdo de reciprocidad médica

El gobernador Juan Manuel Urtubey se reunirá mañana con su par de la ciudad boliviana de Tarija, Adrián Oliva, para analizar un posible acuerdo de reciprocidad en materia de salud.

Así lo confirmó el mandatario provincial en declaraciones a la prensa en Mendoza, adonde viajó en el marco de la Fiesta de la Vendimia.

El objetivo del viaje de Urtubey a Bolivia es estudiar la firma de un "protocolo de facturación para el sistema de prestaciones en salud" entre ambas provincias.

De todas formas, señaló que "un protocolo de estas características puede tardar varios años hasta que se firme", por lo que "hay que empezar a trabajarlo".

En medio de la polémica que se generó por la idea de cobrar la atención médica a los extranjeros no residentes, Urtubey sostuvo que eso "no tiene impacto económico".

Señaló, además, que le "hace ruido" la posibilidad de que ante la consulta en un hospital a una persona se le pregunte si es argentino o extranjero. "Un sistema recíproco, acordado en nuestro caso entre Salta y Tarija, legalmente se podría hacer, sin afectar la atención ni entrar en conflictos diplomáticos", indicó el gobernador, sobre la ciudad que limita con su provincia.

En otro orden, Urtubey se expresó sobre el debate de la despenalización del aborto y reiteró que está en contra, pero admitió que se trata de una cuestión en la que está "lleno de dudas".

"Voy a dejar en libertad de acción a mis diputados, porque yo no soy propietario de ninguno, son amigos que siempre hacen lo que mejor les parece", afirmó el mandatario salteño.

Además, recordó que su provincia aplica el protocolo de aborto no punible, como determinó la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 2012.

Urtubey consideró, en tanto, que la decisión del presidente Mauricio Macri de habilitar el debate "es una mirada acertada del Presidente entender por dónde va la lógica ciudadana, que no tiene que ver con la lógica del poder".

Posición sentada

La semana pasada, en medio del debate por la decisión de Jujuy de cobrarles a los extranjeros para atenderlos en los hospitales públicos, el Gobierno de Salta anticipó que no iba a aplicar esa medida en la provincia. Fue el ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, quien afirmó que no estaba "constitucionalmente permitido" y que sería "fantasioso" avanzar en ese sentido, ya que la medida no se ajusta a derecho y una postura así podría derivar en un litigio judicial.

"No es la persona la que debe asumir el costo de la atención sino es el Estado, que los Estados se hagan cargo de la atención", insistió en ese momento el ministro de la Salud.

"Hace un año fijé posición respecto al tema y hablé de dos cuestiones centrales", indicó Mascarello, y agregó: "Una de reciprocidad y la otra de un mecanismo de compensación. Lo planteé en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) porque, obviamente, un tema de esta naturaleza debe ser planteado única y exclusivamente a través de Cancillería".

El funcionario provincial ya había anticipado que "se debe trabajar para que exista un mecanismo de compensación entre ambos países respecto a la prestación de servicios para los argentinos que estén eventualmente en Bolivia y para los ciudadanos bolivianos cuando estén en el país".

"Que haya compensación pero no a partir del bolsillo de la gente sino del Estado, porque acá estamos hablando del Estado provincial que destina recursos para la salud", reafirmó, y agregó: "En el medio se tergiversan muchas veces las cosas y se plantea como que hay alguna cuestión xenófoba, entonces por eso hay que ser muy prudentes en ese sentido para que este planteo no se malinterprete".