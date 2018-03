Esto sí que es noticia: Gimnasia ganó en Chaco y volvió a renacer

El albo quebró un maleficio de más de tres meses sin triunfos al vencer 2-1 a For Ever con un doblete de López Macri. Tuvo efectividad, personalidad y temple y se ilusiona con revertir la historia en los play offs.

Ganó Gimnasia y Tiro y esto sí que es noticia. Y de las buenas. La novedad se anuncia como rimbombante porque el albo se desahogó cortando una sequía de casi tres meses sin victorias. Porque metió su primer festejo en un 2018 que venía negro. Porque la confianza propia y el autoestima no eran las mayores virtudes tras aquellas dos goleadas en contra al hilo. Y porque el equipo de Víctor Riggio necesitaba cuanto antes, más allá de los tres puntos, volver a creer en sus propias capacidades de cara a la lucha por el segundo ascenso.

El albo se impuso anoche por 2 a 1 a For Ever en Resistencia sacando a relucir el ímpetu, el juego y la lucidez para aprovechar las debilidades ajenas que parecía haber perdido. En lo numérico, el primer festejo del año le valió salir del abismo de la tabla y subir tres posiciones hasta quedar parcialmente quinto. Pero en anímico el triunfo tiene un valor infinitamente superior.

La genialidad de Motta, el atrevimiento de Luciano Herrera y la contundencia de López Macri fueron los puntales de la victoria, interfiriendo el tridente en dos acciones casi calcadas para darle una ventaja tranquilizadora al albo en el primer tiempo. Antes, el partido asomaba más complicado. La visita respondía golpe por golpe los explosivos desbordes de un Magno que siempre complicaba. Y en lo que parecía ser el mejor momento de los chaqueños, Gimnasia elaboró una contra perfecta con una fenomenal acción de Herrera, que habilitó a Motta, para que éste cambie para López Macri, que fusiló a Canuto. Era 1 a 0 a los 33’. El segundo gol fue casi un “replay”: pivoteo y desborde de Herrera, un gran gesto técnico de Motta para dejarla pasar y Macri inflando con soberbia la red, a los 44’: 2-0.

El complemento estuvo a pedir de Gimnasia. Porque el rival fue un manojo de nervios y se contagiaba de la impaciencia de un público en llamas y porque el “negro” cedía muchas ventajas en las contras. Y si el millonario tuvo que sufrir hasta el final fue porque Alejandro Toledo se erró dos goles solo frente al arco que podrían haber decantado en goleada.

No fue así y a los 35’ Brizuela fusiló a Leguiza en un tiro libre potente y, tras el rebote del “uno”, Pablo Russo la empujó y le puso suspenso a la historia.

Sin embargo, no sobrevolaron los fantasmas del 3-5, ya que Gimnasia aguantó como pudo en su área hasta el final con aplomo, pero también con la “ayuda” del juez Francisco Acosta, que no cobró un claro penal de Ibarlucea a Villalba en tiempo de descuento.



Motta, de cal y de arena

No fue una noche más para Pablo Motta, porque en su partido número 100 con la camiseta de Gimnasia fue el cráneo de una victoria necesaria: asistió a López Macri en el primer gol y tuvo un gran gesto técnico en el segundo del rosarino. Sin embargo, no todo fue perfecto, ya que recibió su quinta tarjeta amarilla y será baja en el albo para la visita del próximo domingo a Unión Sunchales. Será la primera ausencia del Gato en el campeonato.



El líder quiere despegarse

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, puntero absoluto del octogonal del Federal A, buscará esta noche, en la fortaleza de Sarmiento de Resistencia, un triunfo que lo acerque aún más al pentagonal final por el primer ascenso. El verdugo del albo en aquel fatídico 0-5, en Villa Ramallo, visitará al aurirrojo chaqueño a las 20, en el encuentro más saliente de la quinta fecha, que contará con el arbitraje del entrerriano José Sandoval.

Previamente, a las 19, Central Córdoba de Santiago del Estero, el escolta, recibirá a otro de los candidatos, Sportivo Belgrano, en el Alfredo Terrera de la Madre de Ciudades.

la síntesis



CHACO F.E. 1 GIMNASIA 2

G. Canuto (5) M. Leguiza (6)

M. Barale (5) J. Hereñú (5)

M. Cabrera (4) J. Villarino (6)

P. Russo (6) N. Ibarlucea (6)

E. Díaz (5) J. Medina (5)

O. Ramírez (5) P. Agüero (6)

G. Gómez (6) López Macri (8)

L. Alzugaray (4) N. Issa (7)

W. Moreno (6) P. MOTTA (8)

D. Magno (6) L. Herrera (7)

Villalba Fretes (5) A. Toledo (4)

DT: O. Gómez DT: V. Riggio

Goles: PT: 33’ y 44’ Nicolás López Macri (GyT). ST: 35’ Pablo Russo (FE).

Cambios: ST: 16’ Hugo Brizuela por Alzugaray (FE), 20’ Raúl Poclaba por Issa (GyT), 32’ Gabriel Zuvinikar por Hereñú (GyT), 34’ Matías Grandis por Barale (FE) y Alejandro Garavano por Toledo (GyT).

Incidencias: ST: 49’ Expulsado Hugo Brizuela (FE).

Jornada: 5º fecha - Zona B

Estadio: “Juan Alberto García” (Resistencia)

Árbitro: Francisco Acosta (5)