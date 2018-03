“Los comercios se trasladan, pero los muertos no resucitan”

El presidente Mauricio Macri dedicó un tramo de su discurso ante la Asamblea Legislativa -que marcó el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional- a la necesidad de mejorar la seguridad vial en la Argentina a través de rutas seguras, objetivo para el cual anunció obras en todo el país; y el endurecimiento de penas para quienes, al manejar, adoptan conductas que ponen en riesgo su seguridad o la de terceros.

El Tribuno se puso en contacto con Alberto Silveira, titular de Luchemos por la Vida, asociación civil que desde hace varios años trabaja en la concientización y prevención en materia de seguridad vial, quien celebró las anuncios del jefe de Estado y también opinó sobre la situación en la ruta 9/34, en el tramo de Salta.

El presidente Macri planteó en el Congreso la importancia de empezar a trabajar en políticas de seguridad vial. ¿Qué significa este anuncio en el contexto que se dio?

Es importante porque es la primera vez que un Presidente de la Nación habla públicamente del tema. Destaca la importancia y el daño que nos hacen los accidentes de tránsito y la necesidad de trabajar para solucionar este problema real que afecta a todos los argentinos. Y, además, me parece importante porque genera la esperanza de que esto no sean solo palabras sino que se transforme en una política realmente seria de seguridad vial que necesita la Argentina y que Luchemos por la Vida viene pidiendo desde hace muchos años.

Uno de los temas que tocó el Presidente fue la inversión para la construcción de autopistas y rutas seguras. ¿Cuál es la importancia de esta decisión?

Me parece fundamental mejorar las rutas y construir autopistas en todos aquellos trayectos donde se justifique por la seguridad y el volumen del tránsito; y además que esas rutas estén debidamente señalizadas, porque a veces hay rutas que están en buen estado, pero están mal señalizadas o huérfanas de señalización y eso causa muchos accidentes.

En Salta hay un tramo de la ruta 9/34 que se conoce como ruta de la muerte por la enorme siniestralidad que tiene, ya que atraviesa a dos ciudades por el medio. El Gobierno proyectó una autopista que retiraba la vía de las ciudades pero no pudo avanzar con las obras por oposición de comerciantes y vecinos de estas localidades que no quieren que se modifique la traza...

Es una cosa bastante común, pero creo que debe primar el interés general de la comunidad y no el interés particular de un grupo de comerciantes o de quienes sean. Creo que las razones de seguridad y la protección de la vida de los habitantes de cada una de estas ciudades es más importante. Los comercios se pueden trasladar, pero los muertos no se pueden resucitar. En realidad, no debería estar ningún comercio con acceso directo desde la ruta, deberían tener dársenas para salir y sus calles propias, laterales, separadas de la ruta principal. Lo importante es que ninguna ruta cruce por la mitad de un pueblo o de una ciudad, que haya una circunvalación, una separación, y que la ruta cruce por fuera.

Macri también habló de penas más duras para las conductas peligrosas...

El Presidente anunció una cosa muy concreta que es una modificación al Código Penal, que implica la introducción de lo que nosotros llamamos delitos contra la seguridad vial, que es también un proyecto de Luchemos por la Vida que ya fue presentado hace 10 años y nuevamente hace cuatro y que nunca fue tratado en las cámaras. El proyecto implica en constituir en delito, delito penado con cárcel, conductas que son tan graves y tan peligrosas que requieren de la máxima repulsa social, que es el transformar una conducta en delito. Con eso nos referimos a conductas como las de aquel que conduce un vehículo a una velocidad 40 kilómetros por hora superior al máximo permitido en una ruta, autopista, calle o avenida. Porque crea un riesgo muy muy grande. Cualquiera puede tener un exceso de velocidad, pero el que lo hace con esa temeridad; o el que conduce con un nivel de alcoholemia que es superior al doble del permitido. Creemos que es importante convertir esas gravísimas conductas en delito porque son conductas que, si en un caso concreto, no terminan en la muerte de alguien, lo van a hacer la próxima vez. Tenemos que llegar a parar esas conductas antes que estos potenciales homicidas lleguen a matar.

Y es bueno que se impulse desde el Estado...

Para nosotros fue una grata sorpresa escuchar hablar al Presidente así, primero porque nunca antes un presidente había hablado del tema; y segundo porque tenemos la esperanza de que esto sea el comienzo de algo serio para empezar a cambiar la situación del tránsito letal en Argentina.

¿Esperan una reunión con Macri o su entorno para que los consulten sobre cómo avanzar en estos puntos que marcó?

Sí, porque todas estas son propuestas que impulsamos desde Luchemos por la Vida hace 25 años y, además, porque estamos dispuestos a colaborar con lo que nos soliciten. Creemos que esto es elemental para cambiar la realidad del tránsito. Las leyes de tránsito tienen que ser una realidad en las calles y rutas del país. Tienen que haber controles de alcoholemia por todos lados, controles de velocidad, uso del cinturón de seguridad y del casco, que tantas vidas pueden salvar.

Teniendo en cuenta la experiencia de los países que son exitosos en el tema, la Argentina (que desde hace 25 años oscila en una tasa de muertos entre 7.000 y 8.000 por año, que es una cifra brutal, escandalosa) creo que debe seguir el ejemplo de países como España, que hace 25 años tenía una tasa de unos diez mil muertos por el tránsito y, en el último año, no tuvo más de 1.500. Redujo cinco o seis veces su tasa de mortalidad en las rutas, mientras que Argentina se mantuvo. Las leyes en España no son muy diferentes a las de la Argentina, la principal diferencia es que las leyes de tránsito en aquellos países se cumplen y en Argentina no. Y ese es el cambio fundamental que tenemos que dar, y espero que lo que dijo el Presidente sea el comienzo de ese cambio.