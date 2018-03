Un actor de "La casa de papel" podría estar en el Bailando 2018

La casa de papel es furor en la Argentina. La serie de Antena 3 se ganó el corazón de todos y sus protagonistas ya cosecharon miles de fanáticos. Tanto es así que acá hasta los piden para el Bailando 2018.

El que podría estar muy cerca de sumarse al certamen es Jaime Lorente, quien interpreta a Denver. En diálogo con Modo Sábado, el programa radial que conduce Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en Radio Nacional, el actor habló de la posibilidad.

"Si encajara por fecha y fuese viable, yo, encantado. Me apasiona el baile, me encanta bailar. Lo hago desde muy pequeño y me gusta mucho... Todavía no recibí noticia sobre eso, pero estamos abiertos", dijo.

Y agregó: "Por la repercusión, por supuesto que este trabajo es un antes y un después. Hay un reconocimiento a nivel mundial. Eso a uno lo llena de orgullo". Teléfono, Marcelo...