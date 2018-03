De la transgresión al snobismo: el arte de la tinta sobre la piel

Los tatuajes se han convertido una tendencia que no distingue género ni edad. Artistas salteños cuentan que ya no hay zonas ni diseños raros a la hora de tatuarse.



Que el tatuaje es una moda suena a ironía, porque es para siempre. La permanencia en la piel resulta un incentivo para que, en lugar de “pasar de moda”, el tatuaje se resignifique a lo largo de los años.

Lo que en algún momento fue un gesto transgresor, hoy se ha convertido en una marca y resulta tan común que aparece como más raro aquel que no tiene pintada la piel que quien sí la tiene.

La decisión de hacerse un tatuaje puede estar signada por alguna experiencia personal sobre la que se siente la necesidad de dejar plasmada de alguna forma, o bien puede ser casi una búsqueda permanente sobre innovar y lucir en la piel. Lejos parecen haber quedado aquellas épocas en las que el que se animaba buscaba un diseño pequeño y mejor aún si quedaba cubierto. Los que se animaban a más eran los “raros”, o los “malos”.

Claro que ahora esta masividad tiene su justificación en la exposición de artistas, deportistas, famosos y personajes conocidos. “Han impulsado la tendencia de manera indirecta y lograron que muchos dejen de verlo como un tabú, como marginal o relacionado con un chico malo o carcelario”, cuenta Cristian Mamaní, propietario de un estudio de tatuaje en la avenida Belgrano 338.

Él, como casi todos los tatuadores, se inició en el oficio pintando su propia piel y practicando con máquinas caseras. En todos los casos la habilidad artística está presente como una condición “sine qua non”, algunos la tienen de manera innata y están los que se formaron en carreras afines, como Lorena Ríos Martínez, que estudió el profesorado de Artes visuales y se dedica a tatuar desde hace 8 años. Ella desarrolla además talleres de introducción al tatuaje artístico para aquellos que sin ningún tipo de experiencia y materiales deseen incorporarse al mundo del “tatoo”. Lorena tiene su estudio en Islas Malvinas 157 y es una de las pocas mujeres que se dedica a plasmar imágenes en la dermis. “Sigue siendo complicado el trabajo por el hecho de ser mujer. Si bien a mí ya me conocen y los que vienen lo hacen por recomendación, normalmente no hay tanta confianza y todavía tienen cierto recelo”, relató.

Sin límite de edad

La edad supo ser también un límite autoimpuesto otrora para los que no se habían animado en la juventud y hasta quedaba como un “pendiente”. Sin embargo, el crecimiento de la tendencia ha sido tan exponencial en los últimos diez años que la franja etaria es muy amplia y abarca desde los 18 a los 70 años.

“Hoy se animan cada vez más y se amplían las edades. Hablo de personas de 60 y 70 años que lo hacen por primera vez”, sostuvo Mamaní.

En este sentido, es necesario destacar que así como los mayores se animan a más, los más jóvenes, que sin dudas se reconocen audaces en su mayoría y buscan tener tatuajes, deben presentarse con el DNI que acredite la mayoría de edad o, de lo contrario, deberán ir acompañados por un mayor que al mismo tiempo avale el parentesco directo y que autorice el trabajo de los tatuadores. “Queda todo registrado en un cuaderno con la firma de autorización y conformidad”, contó Walter Rosse, uno de los dueños de un local en 20 de Febrero 391.

En esto todos coinciden y básicamente hay que resguardar la seguridad del profesional y del cliente, al mismo tiempo que brindan tranquilidad y profesionalismo a su trabajo.

Trabajo bien hecho

Si bien el tatuaje es una marca de por vida, es necesario saber que los resultados no solo dependen del realizador sino también del que pone el cuerpo.

Para los tatuadores el resultado depende de su experiencia y conocimiento, pero también y en gran medida del cuidado que el cliente le dé al tatuaje. Es por eso que también exigen un cumplimiento extremo de las recomendaciones una vez terminado.

“Cada trabajo es una obra de arte que dejo plasmada en un lienzo viviente, es como un poema sin firma”, considera y califica Rosse a su tarea.

Ya se dijo que las dotes artísticas de los tatuadores están a la vista. Ellos utilizan distintas técnicas en sus trabajos y en cada uno ponen alma y corazón dejando marcada su esencia.

“Free hand” o mano alzada es una de las técnicas que utilizan, y necesita de mucha precisión. Normalmente la aplican en diseños libres o “tribales”. Pero en el caso de los rostros es necesario el “transfer”, porque los detalles tienen que ser perfectos. Claro que también cuenta la mano del tatuador, ya que esta técnica es fundamental para el toque de realismo que necesita un buen trabajo.

“Es algo muy personal y tratamos de armar algo exclusivo para el cliente. A veces vienen con muchas ideas y tenemos que hacer lo posible por traducirlo en un diseño”, indicó Ríos Martínez.

“La experiencia es elemental para no lastimar la piel, por eso es necesario ser responsable con la máquina y la técnica”, agregó Cristian Mamaní.

Por su parte, Walter Rosse indicó sobre el oficio que practican: “Como artistas no reproducimos un trabajo ya hecho”. Y para hablar de buenos resultados, muchas veces plantean negativas, propias del oficio. Es el caso de los tatuajes en los dedos (que tan de moda están) por los riesgos que se corren por una tinta desparramada o un diseño poco claro. En estos casos intentan disuadir al cliente de la idea, pero si insiste utilizan la técnica del puntillismo o “hand poke”, que les permite realizar trazos muy finos y delicados.

Las nuevas tendencias

Con el correr de los años las cosas han ido cambiando no solo en los diseños y los tamaños que eligen los amantes del arte en el cuerpo, sino también en los materiales que se utilizan.

Hasta no hace mucho tiempo el uso de esterilizadores era lo más común y seguro, pero en la actualidad todos los materiales involucrados en un tatuaje son descartables.

Empezando obviamente por las agujas, que son de distintos grosores y formas, hasta los plásticos con los que cubren los cables y la mesa de trabajo, porque todo roza con la piel y por supuesto también se puede contaminar con la sangre, es fundamental la protección del trabajador con guantes, barbijo y antiparras.

En lo que respecta a los diseños, la nueva ola trae consigo mandalas, las acuarelas o watercolours, que “es una mezcla mínimo de 7 colores y se le da una forma como de mancha o salpicado”, señaló Lorena.

También la tendencia del blackwork (como el cuello de Candelaria Tinelli) se está empezando a utilizar en Salta, según contó Walter.

El tamaño ha dejado de ser una tema relacionado al primer tatuaje, tanto que hay quienes se animan a dibujarse una media manga o una espalda entera en la primera vez.

Y si de género vamos a hablar, ya no hay distinción en cuanto a quien se tatua más. Así lo remarcó Cristian, para quien “algunas mujeres normalmente empiezan con cosas chiquitas o frases, para ver si duele”.

Ellas también podrán ingresar a un estudio y salir maquilladas permanentemente acudiendo a alguna de las técnicas de delineado de ojos o labios, cejas y hasta sombras en los párpados como ofrece Lorena.