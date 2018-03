Una joven filmó a su novio rugbier cuando la golpeaba y lo denunció

Un rugbier rosarino de la primera división de Jockey Club Rosario fue denunciado en la Fiscalía por su novia por violencia de género, luego de que se viralizara un video que ella misma filmó mientras él la golpeaba, informó hoy una fuente vinculada a ese club.

En el video se ve al deportista Martín Oharriz desnudo y golpeando a la mujer en una habitación, mientras ella le pregunta entre llantos "¿Qué te hice? ¿Por qué borraste las conversaciones con ella? ¿Yo qué te hice? ¿Cómo me vas pegar así?", a lo que él responde "¡tomátelas, tomátelas de acá, no te quiero ver nunca más!".

La joven publicó además una foto en Instagram donde se ve un gran hematoma en su oreja izquierda, por lo que varios usuarios de esa red social comentaron la situación.

"Estaría bueno que todxs lxs que escrachan al punga que roba una billetera compartan la foto de este ser nefasto que golpea a una compañera", publicó la usuaria @chinagrossi, con el hashtag "#nonosparanmas".

Otras usuarias publicaron fotos del rugbier en bares rosarinos con leyendas como "Martín Oharriz golpeador de Rosario", "El verdadero macho no pega" o "Andate de Rosario, cagón".

"El club analiza ahora los pasos a seguir con Oharriz, quien podría ser suspendido", anticipó esta mañana a Télam una fuente allegada a la institución verdiblanca del barrio de Fisherton, en el oeste rosarino.

MARTIN OHARRIZ JUGADOR DE RUGBY DEL JOCKEY CLUB GOLPEÓ A UNA COMPAÑERA. NO NOS CALLAMOS MÁS !!!!! pic.twitter.com/yTz4FwGcHt — Milena (@milenanewells) 3 de marzo de 2018