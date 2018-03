Popeye A sumó un nuevo festejo en el Goga Gómez

A una semana del inicio del Torneo Preparación de hockey sobre césped, Popeye A volvió a mostrar su fortaleza en damas al ser campeón del Goga Gómez en su cancha y venciendo en la final a Hebraica de Buenos Aires por 2 a 0. La jornada final del certamen que organiza el club espinaca también dejó ayer la consagración de Santiago Law Tennis en la rama masculina tras vencer en los penales a Mitre de Salta por 3 a 1.

Para las espinacas no hay mejor forma de encarar el primer torneo oficial del año que siendo campeón del Goga Gómez. Popeye A acumula 13 años de éxitos a nivel local, ratificó su poderío el pasado fin de semana y ahora busca un nuevo desafío en los torneos organizados por la Asociación Salteña de Hockey.

Las salteñas dominaron la final del pitazo inicial hasta la chicharra del final. A los 15’ del primer tiempo abrió el marcador Constanza Gómez y en el mismo minuto, pero del complemento, sumó Camila Gómez. El 2 a 0 fue suficiente para sumar la primera vuelta olímpica de la temporada; hay que destacar que Hebraica contó con jugadoras salteñas en su plantel: Natalia del Frari, Rocío Veleizan, Ana Paula Costamagna y Sofía Costamagna.

Las posiciones finales en damas fueron las siguientes: 1º) Popeye A, 2º) Hebraica, 3ª), Popeye B, 4ª) Jockey Azul, 5º) Old Lions, 6º) Santiago Lawn Tennis, 7ª) Los Tarcos, 8ª) Uni Rugby, 9ª) Gimnasia y Tiro, 10ª), Cachorros, 11ª) Tigres y 12ª) Jockey Rojo.

Por su parte, Santiago Lawn Tennis se quedó con el título en caballeros en una final ajustada frente a Mitre de nuestra ciudad. Los santiagueños se pusieron en ventaja cuando el cronómetro llegaba a los 30’ del primer tiempo. En el complemento Mitre llegó a la igualdad cuando solo restaban sesenta segundos de juego.

En la definición por penales se terminó inclinando la balanza a favor de los santiagueños; los visitante mostraron todo su ofició en la ejecución de los penales australiano marcando en su tres primeros intentos; el ciclón del San Bernardo solo acertó una de sus chances y terminó ocupando el segundo puesto.

La tabla final de caballeros fue la siguiente: 1º) Santiago Lawn Tennis, 2º) Mitre, 3º) Popeye, 4º) Old Lions, 5º) Cachorros, 6º) Gimnasia y Tiro, 7º) Linces, 8º) Uni Hockey, 9º) Cedehu y 10º) Central Norte.

La actividad para los clubes salteños seguirá el próximo fin de semana con la primera fecha del Torneo Preparación. Mañana se dará a conocer el programa de partidos de la jornada inicial, mientras que el formato de competencia variará ya que ahora se enfrentarán todos contra todos; el campeón será quien más puntos sume.