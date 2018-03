Sol Pérez pidió a sus seguidores que la imiten y consiguió miles de secuaces

"Quiero que me manden sus fotos con el hashtag #posesolperez así las subo a mi Instagram", arengó la mediática Sol Pérez en las redes sociales. Minutos después, comenzó a cumplir con su promesa y compartió las postales que iba recibiendo.

Abanderada del destape femenino, Sol explicó tiempo atrás: “Juego con mi personaje sexy, pero no busco calentar a nadie. El hecho de tener un buen cuerpo no te garantiza el éxito: uno no es solamente un envase”.

Algunas de las fotos que enviaron sus seguidoras: