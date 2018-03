Nicolás Issa, un ejemplo de lucha y de que en la vida sí se puede

Nicolás Issa es un fiel reflejo de que con lucha, esfuerzo y sin claudicar en la batalla, se recogen frutos. Hace un año, el futbolista se sometió a una complicada intervención quirúrgica de corazón por la cardiopatía congénita que lo afectaba y que no le permitía seguir jugando al fútbol en alta competencia. Y el pasado sábado por la noche, en la victoria de su equipo, Gimnasia y Tiro, ante Chaco For Ever en condición de visitante, pudo cristalizar un sueño logrado después de mucho esfuerzo personal y espera.

Tras su recuperación posquirúrgica y luego de ponerse gradualmente a tono físico y de entrenar a la par del plantel millonario en el equipo que por entonces conducía Duilio Botella, al mediocampista salteño, para colmo de males, le tocó sufrir dos lesiones seguidas que dilataron su regreso a las canchas. Issa fue titular ante los chaqueños en la zona crítica del mediocampo, aquel sector de la cancha cuestionado tras la seguidilla de derrotas ante Central Córdoba y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Cumplió, rindió en un muy buen nivel y luego relató sus sensaciones en diálogo con El Tribuno.

“Estoy feliz. Hace aproximadamente un año estuve internado en la Fundación Favaloro y hoy estoy jugando oficialmente. Estuve muy emocionado, hablé con mi familia, este momento es soñado para mí y también inesperado. Maduré mucho en este tiempo, cada partido que juegue lo voy a disfrutar mucho, pero afrontándolo con responsabilidad por el momento del equipo. Después de la operación tuve lesiones en el medio y tuve que seguir peleándola, siempre esfuerzo tras esfuerzo. Me tocó jugar después de un año y recordé por todo lo que tuve que pasar, se me cruzaron millones de cosas, de momentos. Estoy feliz por cómo se dieron las cosas, porque sé que pudieron haber salido mal”, relató emocionado Nico, para luego brindarle un mensaje de aliento y fuerzas para su amigo y compañero Ivo Chaves.

“Veo el caso de (Rodrigo) Mora en River y todo lo que la luchó. Y se me viene a la cabeza lo que le está pasando a Ivo. Quiero mandarle todo mi apoyo, toda mi fuerza, decirle que no baje los brazos, que todo se va a solucionar. Es muy triste lo que le está pasando, de vivir tanta gloria jugando a Talleres a sentir que todo se le desploma, debe ser feo sentirse fatigado y no poder jugar. No verlo entrenar es una pena inmensa siendo él semejante jugador que es. Necesita la contención de la familia, como yo la tuve, para salir adelante. Poder ganarle a la vida es algo mágico y sé que él lo logrará”, dijo el volante de su amigo, quien actualmente atraviesa un percance en su salud que le está impidiendo jugar.

En relación al momento de Gimnasia, Issa expresó: “Necesitábamos ganar por nosotros, porque lo que nos pasó fue inesperado. Queremos ganar todo lo que queda por la institución, por nosotros, por los hinchas. Con Central Córdoba pagamos caro las desatenciones y con Defensores de Belgrano ya fuimos muy bajoneados anímicamente. El 0-5 fue abultado y no reflejó lo que realmente somos. Luego, con Crucero jugamos un poco asustados, con temor a que nos conviertan y a que pasemos por lo mismo. Nuestro objetivo era que no nos conviertan, pero con Chaco necesitábamos otra cosa, demostrar otro carácter, que estábamos con muchas ganas de levantar y demostrar que podemos".

Para Issa, "el 'clic' para recuperarnos pasó por nosotros. Siempre hablamos en la semana previa del rival, pero esta vez fue diferente. Nos enfocamos en nosotros, en demostrarle a la gente que vamos a pelearla hasta el último. Uno se ilusiona con que nos den los números para al menos entrar por la puerta chica al pentagonal, pero hay que ser conscientes que está difícil porque perdimos muchos puntos. Tenemos que hacernos fuerte para los play offs y demostrar que podemos dar pelea, porque podemos. Ante Unión en Sunchales también debemos mostrar ese carácter que tuvimos en Chaco, como lo tuvimos ante un equipo fuerte en una cancha difícil donde la gente los empujaba hacia adelante".

Además, el volante deseó "que la gente se vuelva a ilusionar con nosotros, que vuelva a creer para pelear la reválida. Muchos equipos ascendieron desde la reválida, si la peleamos podemos".