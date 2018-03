San Antonio lo dio vuelta y Primavera sigue haciendo historia

Se repite la historia en este Federal C y otra vez San Antonio se quedó con el primer lugar en su zona, tal como lo hizo en la edición anterior y ahora aguardará para saber quien será su rival en los cuartos de final.

El equipo de Martín Martos no tuvo un buen partido pero le alcanzó con el empuje para ganar 2 a 1 un partido complicado frente al último del grupo.

En la primera mitad, Massalín fue superior a San Antonio, le manejó la pelota a gusto hasta que a los 22’, Leonardo Cruz, de penal, puso en ventaja a la visita. Ante la sorpresa en el Martearena, el loro no se conformó y fue en busca de más para ampliar el marcador pero careció de efectividad.

En el complemento, la villa despertó, Martos movió el banco y le cambió la cara al azulgrana. A los 20’, Emmanuel Cáceres mandó un centro al corazón del área visitante y por atrás apareció Pablo De Pauli para poner el 1 a 1 para San Antonio. Con la obligación de ganar para asegurar el primer lugar, la villa fue con todo y a los 31’, Federico Rojas, de penal, conquistó el 2 a 1 para San Antonio que se terminó quedando con un ajustado triunfo para seguir soñando con el tan ansiado ascenso.

La villa deberá esperar por los cruces de la segunda fase para saber que rival le tocará en cuartos de final.

Primavera y una histórica clasificación

Una verdadera muestra de carácter tuvo Primavera en Chicoana donde le ganó un partido “chivo” por 2 a 1 a Deportivo La Merced.

En la primera mitad, Juan Cuéllar llegó hasta el borde del área de Primavera mandó el centro por abajo para la aparición de Carlos Fonseca quien remató, le pelota dio en el travesaño y la línea, pero apareció Fonseca nuevamente para atropellar la pelota y mandarla al fondo de la red.

En el complemento, a los 10’, Miguel Puntano capturó un rebote en el área y marcó el empate para Primavera. A los 22’, el ingresado Bensi mandó un centro al área, Puntano cabeceó en primera instancia y por el segundo palo apareció Fabricio Reyes, quien también de cabeza, decretó el 2 a 1 del gallo. El final fue apasionantes pero el triunfo quedó en manos de la visita que ya piensa en la próxima ronda.

Las otras zonas

Por la zona 7, Deportivo YPF empató 1 a 1 con Deportivo El Galpón y terminó cediendo el primer lugar a manos de Marapa que le ganó 2 a 0 a Taco Pozo pero de todas maneras esperará en cuartos de final por ser uno de los mejores segundos.

Por otro lado, la goleada de la fecha fue de River de Embarcación que vapuleó 9 a 1 a Newell’s de Tartagal por la zona 5.

Por la zona 9, El Carril le ganó como visitante 4 a 3 a Animaná y Boulevard goleó 7 a 1 a Michel Torino.

Por la zona 4 no hubo milagro ya que 135 Viviendas empató 1 a 1 con Rivadavia resultado que no les sirvió a ninguno. Por la zona 2, Ferroviarios cayó 3 a 1 con Arrieta.